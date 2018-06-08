Дело об убийстве Олеся Бузины будут слушать присяжные

Дело об убийстве публициста Олеся Бузины суд будет рассматривать с участием присяжных. Об этом сообщает прокуратура города Киева, передает «УП».
7 июня 2018 года в Шевченковском суде города Киева с участием прокуратуры города Киева состоялось подготовительное заседание по делу по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука, подозреваемых в совершении умышленного убийства украинского журналиста Олеся Бузины, говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам подготовительного заседания суд назначил рассмотрение обвинительного акта присяжными.
Следующее заседание состоится 15 июня 2018 года.
В прокуратуре напомнили, что Медведько и Полищуку инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и незаконное хранение оружия.
Ведомство добавило, что обвиняемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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