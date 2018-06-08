Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 08 июня 2018 года, 11:44

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НБУ уверен, что увольнение министра финансов не повлияет на получение транша МВФ

08 июня 2018 года Источник:Finclub

Национальный банк Украины ожидает получения транша от Международного валютного фонда, несмотря на увольнение министра финансов Александра Данилюка. Об этом FinClub сообщили в пресс-службе НБУ.

В Национальном банке сообщили, что независимо от того, кто является подписантом программы сотрудничества с МВФ, обязательства по программе берет на себя Украина. Для Фонда главное, чтобы страна придерживалась условий программы.

«Поэтому для МВФ ключевое не то, кто возглавляет Министерство финансов, а последовательность его политики, устойчивость государственных финансов и прогресс страны в целом в выполнении договоренностей в соответствии с программой сотрудничества с Фондом», — сообщили в НБУ.

Следовательно, Национальный банк продолжает ожидать, что Украина осуществит реформы, заложенные в программе, и получит от МВФ 2 млрд долларов США в 2018 году.

«Структурные реформы и продолжение сотрудничества с официальными кредиторами Украины критически важны как для сохранения макрофинансовой стабильности (особенно учитывая осложнение доступа развивающихся стран к глобальному рынку капитала), так и для обеспечения долгосрочного экономического роста нашей страны», — отметили в НБУ.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 23 (1067) от 05/06/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 23 (1067)
Акцент

Цель событий

Отрасли практики

Медленная редакция

Отрасли практики

Ярко светит, но нагреет

Судебная практика

Предметный подход

Архив голосованийVox Populi

Какую роль в процессе квалификационного оценивания судей должна играть общественность?

Ключевую

Совещательную

Косвенную

Никакую

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • aequo
Пресс-релизы

Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»

Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”

VII Всеукраїнський форум ААУ з публічного права та фінансово-банківських питань!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом