НБУ уверен, что увольнение министра финансов не повлияет на получение транша МВФ

Национальный банк Украины ожидает получения транша от Международного валютного фонда, несмотря на увольнение министра финансов Александра Данилюка. Об этом FinClub сообщили в пресс-службе НБУ.
В Национальном банке сообщили, что независимо от того, кто является подписантом программы сотрудничества с МВФ, обязательства по программе берет на себя Украина. Для Фонда главное, чтобы страна придерживалась условий программы.
«Поэтому для МВФ ключевое не то, кто возглавляет Министерство финансов, а последовательность его политики, устойчивость государственных финансов и прогресс страны в целом в выполнении договоренностей в соответствии с программой сотрудничества с Фондом», — сообщили в НБУ.
Следовательно, Национальный банк продолжает ожидать, что Украина осуществит реформы, заложенные в программе, и получит от МВФ 2 млрд долларов США в 2018 году.
«Структурные реформы и продолжение сотрудничества с официальными кредиторами Украины критически важны как для сохранения макрофинансовой стабильности (особенно учитывая осложнение доступа развивающихся стран к глобальному рынку капитала), так и для обеспечения долгосрочного экономического роста нашей страны», — отметили в НБУ.
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