Подозреваемый скрывался в здании суда: «лайфак не сработал»

Военнослужащие воинской части 1241 Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, которые несут службу по охране Дома правосудия, задержали человека, находившегося в розыске правоохранительными органами за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража).
Об этой истории говорится на портале «Судебная власть Украины».
Нацгвардейцы несли службу по охране Апелляционного суда Ивано-Франковской области и осуществляли пропускной режим в судебное учреждение. 24 мая 2018 года к ним обратились работники полиции и сообщили о лице, которое разыскивается правоохранительными органами и могло пройти мимо охраны суда.
Дежурные проверили журнал регистрации посетителей и установили, что разыскиваемый действительно находится в здании суда. При попытке выйти он был задержан и передан следователям полиции.
Очевидно, подозреваемый надеялся, что здесь его точно искать не будут, предполагают в пресс-службе суда. Однако хитрость не сработала, как говорят, «лайфхак не сработал».
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