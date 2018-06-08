Сегодня 08 июня 2018 года, 11:44

Подозреваемый скрывался в здании суда: «лайфак не сработал»

Военнослужащие воинской части 1241 Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, которые несут службу по охране Дома правосудия, задержали человека, находившегося в розыске правоохранительными органами за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Об этой истории говорится на портале «Судебная власть Украины».

Нацгвардейцы несли службу по охране Апелляционного суда Ивано-Франковской области и осуществляли пропускной режим в судебное учреждение. 24 мая 2018 года к ним обратились работники полиции и сообщили о лице, которое разыскивается правоохранительными органами и могло пройти мимо охраны суда.

Дежурные проверили журнал регистрации посетителей и установили, что разыскиваемый действительно находится в здании суда. При попытке выйти он был задержан и передан следователям полиции.

Очевидно, подозреваемый надеялся, что здесь его точно искать не будут, предполагают в пресс-службе суда. Однако хитрость не сработала, как говорят, «лайфхак не сработал».