Сегодня 08 июня 2018 года, 11:44

В парламент внесен четвертый законопроект, призванный улучшить управление госбанками

Для эффективного управления деятельностью госбанков предлагались разные решения. Правительственным законопроектом №7180 от 5 октября 2017 года, который не был принят парламентом, предусматривалось создание изолированной от политического влияния системы управления деятельностью госбанков через наблюдательные советы банков.

Состоять такие советы, согласно законопроекту, должны были из семи членов, из них пять — независимые члены, а два – представители государства. Напомним, что в соответствии с действующим Законом Украины «О банках и банковской деятельности» количество членов набсовета составляет 15 человек (по пять от Президента Украины, Верховной Рады и Кабинета Министров Украины (КМУ). В комиссию по отбору членов набсоветов должны были входить представители от главы государства и КМУ. Кроме того, были предусмотрены изменения к Уголовному кодексу Украины, касающиеся введения уголовной ответственности за незаконное вмешательство в деятельность должностных лиц госбанка.

Другой законопроект — №7180-1 от 23 октября 2017 года, включенный в повестку дня вместе с вышеуказанным, также не был поддержан депутатами. Этот документ предусматривал создание особого органа управления госбанками — Национального агентства развития и управления банковскими активами (НАРУБА). Данному органу должны были делегировать функции по реализации государственной политики в сфере управления и приватизации государственного имущества в виде долей в уставном капитале госбанков и банков с государственной долей собственности в капитале. Высшим органом управления банками должны были остаться наблюдательные советы. В этом проекте, в отличие от предыдущего, количество членов набсоветов увеличилось с семи до девяти лиц. Данный законопроект зарегистрировал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка. Спустя чуть больше полугода Сергей Рыбалка внес новое предложение — о создании банковской группы, законопроект №8331-1 от 17 мая 2018 года «Об усовершенствовании функционирования финансового сектора и создании государственной банковской группы».

Подробнее о проекте и экспертных мнениях о нем вы можете узнать в статье «Управление со многими неизвестными» в газете «Юридическая практика» №24.