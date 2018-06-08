ГПУ: готовится новое подозрение в рамках «дела Бабченко»

Следствие по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко готовится объявить новое подозрение.
Об этом сообщил журналистам в четверг Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает «УП».
По его словам, благодаря имитации убийства Аркадия Бабченко правоохранители получили больше информации о заказчике, и в ближайшее время готовят новое подозрение в этом деле.
«Когда оно (подозрение — «УП») будет осуществлено юридически, тогда вы о нем узнаете», — ответил глава ГПУ на просьбу рассказать подробнее.
При этом сообщается, что полиция взяла под охрану семерых журналистов и блогеров из 47 фигурантов «списка Бабченко».
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