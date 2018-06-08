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20 июня ВККС рассмотрит вопрос о рекомендации для перевода судей ВСУ и высших спецсудов

08 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины 20 июня 2018 года в 16.00 будет рассматриваться вопрос о рекомендации для перевода на должность судьи в другой суд того же или более низкого уровня без конкурса в отношении судей высших судов.

Верховный Суд Украины:

- Александр Волков;

- Светлана Вус;

- Василий Гуменюк;

- Анатолий Емец;

- Татьяна Жаворонок;

- Галина Каныгина;

- Елизавета Ковтюк;

- Николай Короткевич;

- Олег Кривенда;

- Людмила Охримчук;

- Богдан Пошва;

- Виктор Школяров.

Высший административный суд Украины:

- Наталия Блаживская;

- Александр Веденяпин;

- Константин Винокуров;

- Олег Голяшкин;

- Яна Иваненко;

- Нинель Маринчак;

- Ирина Приходько;

- Юрий Рецебуринский;

- Евгения Усенко;

- Юрий Сверчок.

Высший хозяйственный суд Украины:

- Артур Емельянов;

- Ирина Кондратова;

- Жанна Корнилова;

- Валентин Палий;

- Елена Яценко.

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел:

- Жанна Еленина;

- Валентин Зубарь;

- Елена Кадетова;

- Наталья Квасневская.

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

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