20 июня ВККС рассмотрит вопрос о рекомендации для перевода судей ВСУ и высших спецсудов

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины 20 июня 2018 года в 16.00 будет рассматриваться вопрос о рекомендации для перевода на должность судьи в другой суд того же или более низкого уровня без конкурса в отношении судей высших судов.
Верховный Суд Украины:
- Александр Волков;
- Светлана Вус;
- Василий Гуменюк;
- Анатолий Емец;
- Татьяна Жаворонок;
- Галина Каныгина;
- Елизавета Ковтюк;
- Николай Короткевич;
- Олег Кривенда;
- Людмила Охримчук;
- Богдан Пошва;
- Виктор Школяров.
Высший административный суд Украины:
- Наталия Блаживская;
- Александр Веденяпин;
- Константин Винокуров;
- Олег Голяшкин;
- Яна Иваненко;
- Нинель Маринчак;
- Ирина Приходько;
- Юрий Рецебуринский;
- Евгения Усенко;
- Юрий Сверчок.
Высший хозяйственный суд Украины:
- Артур Емельянов;
- Ирина Кондратова;
- Жанна Корнилова;
- Валентин Палий;
- Елена Яценко.
Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел:
- Жанна Еленина;
- Валентин Зубарь;
- Елена Кадетова;
- Наталья Квасневская.
Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».
Сохранить:
Контакты:
Какую роль в процессе квалификационного оценивания судей должна играть общественность?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»
Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”
VII Всеукраїнський форум ААУ з публічного права та фінансово-банківських питань!
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: