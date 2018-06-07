Сегодня 07 июня 2018 года, 16:57

Экс-министр финансов А.Данилюк: ГФС имеет «полулегитимного» руководителя

Верховная Рада уволила Александра Данилюка с должности министра финансов Украины. За принятие соответствующего решения проголосовали 254 депутата.

Сам г-н Данилюк заявил, что ему «инкриминируют то, что вынес сор из избы».

«Когда вы наделили меня полномочиями министра финансов, я шел строить эффективную современную финансовую систему Украины, бороться с коррупцией и разбазариванием бюджетных средств, с честью и достоинством отстаивал интересы Украины перед международными партнерами», — сказал он.

Данилюк добавил, что написанное им письмо «содержит общеизвестные факты».

«В частности, больше года ГФС имеет полулегитимного и полностью управляемого руководителя. Работа ГФС пронизана коррупцией и конфликтом интересов. Ситуация с ГФС типична для всех важных органов Украины — это слабость, ангажированность, коррупция и недоверие граждан. Скажите, что здесь неправда? Если не согласны с тем, что я озвучил, голосуйте за мою отставку. Нет человека — нет проблемы», — заявил А.Данилюк.

Он добавил, что уволил главу ГФС Романа Насирова и не будет принимать правила круговой поруки.