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НААУ: завтра состоится экстренное заседание Комитета защиты прав адвокатов

07 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

В пятницу, 8 июня 2018 года, в 13.00 состоится заседание Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности.

Заседание будет посвящено обсуждению практики привлечения бесплатных адвокатов стороной обвинения в нарушение профессиональных прав адвоката по соглашению.

Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

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