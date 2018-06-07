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Сегодня 07 июня 2018 года, 18:39

НААУ: завтра состоится экстренное заседание Комитета защиты прав адвокатов

В пятницу, 8 июня 2018 года, в 13.00 состоится заседание Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности.

Заседание будет посвящено обсуждению практики привлечения бесплатных адвокатов стороной обвинения в нарушение профессиональных прав адвоката по соглашению.

Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.