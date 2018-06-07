Сегодня 07 июня 2018 года, 18:39

Аудитором НАБУ по итогам рейтингового голосования избран Владимир Василенко

Парламент избрал аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины от парламента юриста Владимира Василенко. Это решение было принято после рейтингового голосования депутатов, сообщает «УП».

На должность аудитора НАБУ претендовали два кандидата — американский правозащитник, партнер компании Baker & McKenzie Томас Файерстоун и украинский правовед-международник Владимир Василенко.

Кандидатуру г-на Василенко в рейтинговом голосовании поддержали 276 депутатов.

За Файерстоуна проголосовали 208 депутатов.

После рейтингового голосования спикер ВР Андрей Парубий объявил определяющее голосование за В.Василенко. За него отдали свои голоса 289 народных избранников.

После этого г-н Парубий объявил его членом комиссии по оценке эффективности и деятельности НАБУ от Верховной Рады и попросил комитет подготовить соответствующее постановление.

Владимир Василенко — украинский правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, профессор.

Он родился 16 января 1937 года в Киеве. Окончил юридический факультет Киевского государственного университета им.Тараса Шевченко в 1959 году и аспирантуру по специальности «Международное право» в 1964 году. В 1972—1992 годах был научным консультантом Министерства иностранных дел Украины по правовым вопросам.

В конце 1989 года принимал участие в разработке юридических оснований экономической самостоятельности Украины.

Весной 1990 года подготовил первый проект Декларации о государственном суверенитете Украины, в дальнейшем в качестве консультанта Верховной Рады Украины участвовал в разработке окончательного варианта Декларации. С 1992 года — посол в странах Бенилюкс, а также представитель Украины при Европейском Союзе и НАТО. В 1998—2002 годах — посол в Великобритании и по совместительству в Ирландии.

В 1991—2009 годах неоднократно принимал участие в работе Генеральной ассамблеи ООН в качестве эксперта, советника, заместителя члена делегации и члена делегации Украины, представляя Украину в третьем (вопросы прав человека) и шестом (юридические вопросы) комитетах. В 2001 году избран Генеральной ассамблеей ООН в Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии, где работал судьей до января 2005 года.

С 2006 года по 2010 год — представитель Украины в Совете ООН по правам человека.

В 2008 году Владимир Василенко стал Уполномоченным Украины в Международном суде ООН при рассмотрении дела «Румыния против Украины». Член Народного комитета защиты Украины. Доктор юридических наук. Заслуженный юрист Украины.