Сегодня 07 июня 2018 года, 18:39

Обнародовано заключение КСУ относительно законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности

6 июня с.г. Конституционный Суд Украины предоставило заключение по делу по конституционному обращению Верховной Рады Украины о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности) (№ 6773) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Конституционный Суд Украины признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности).

В то же время Конституционный Суд Украины обратил внимание на то, что при принятии решения об отмене депутатской неприкосновенности необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины — ее способность в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирование парламента, а также реализацию конституционного принципа разделения государственной власти.

КСУ неоднократно подчеркивал, что неприкосновенность народных депутатов Украины не является личной привилегией, индивидуальным правом народного депутата Украины, а имеет публично-правовой характер; она направлена на обеспечение безопасности народного депутата Украины от незаконного вмешательства в его деятельность, на обеспечение беспрепятственного и эффективного осуществления им своих функций и должного (нормального) функционирования парламента (заключение от 11 июля 2000 №2-в/2000, решения от 27 октября 1999 года №9-рп/99, от 26 июня 2003 года №12-рп/2003).

Кроме того, на последствия полной отмены депутатской неприкосновенности обращала внимание и Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия). В политической системе с уязвимой демократией, такой, как в Украине, полная отмена неприкосновенности может быть опасной для функционирования и автономии парламента.

В заключении Конституционного Суда Украины также отмечается, что раздел II «Заключительные положения» законопроекта не предусматривает отмены или ограничения прав и свобод человека и гражданина, не направлен на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, а следовательно, не противоречит требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины.

С полным текстом заключения можно ознакомиться по ссылке.