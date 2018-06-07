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Принят закон об антикоррупционном суде: «Ни в одной стране мира нет настолько решительных актов»

07 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика
Президент призвал международные организации предложить ВККС кандидатов в Совет международных экспертов Президент призвал международные организации предложить ВККС кандидатов в Совет международных экспертов

Верховная Рада Украины проголосовала за проект Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440) во втором чтении и в целом.

«Голосуем коллеги — это историческое решение», — призвал коллег-парламентариев спикер Андрей Парубий. «За» проголосовали 315 народных депутатов Украины. Этим Верховная Рада продемонстрировала готовность к самым сложным реформам, отметил г-н Парубий.

Далее выступил Президент Украины Петр Порошенко: «Это победа украинского народа и моя победа как Президента. Победа украинского парламента во главе с Андреем Парубием. Победа украинского правительства во главе с Владимиром Гройсманом. И победа каждого из 315 народных депутатов, кто проголосовал за президентский законопроект и дал зеленый свет созданию Высшего антикоррупционного суда».

«Мы завершили создание антикоррупционной инфраструктуры», — добавил глава государства. По его словам, «ни в одной стране мира нет настолько решительных законодательных актов». Нигде нет антикоррупционного суда с таким уровнем независимости, защиты и эффективности.

Как подчеркнул Петр Порошенко, международные организации должны уже сейчас предложить Высшей квалификационной комиссии судей Украины кандидатов в Совет международных экспертов.

Также он обратился с кандидатам-украинцам: «Не бойтесь принимать участие в корпусе. Служите Украине. Обеспечьте функционирование независимого антикоррупционного суда».

«Хочу поблагодарить за очень хороший подарок к четвертой годовщине моего президентства» — такими словами завершил свое выступление г-н Порошенко.

Далее зампредседателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко уточнила, что у ряда народных депутатов Украины не сработала карточка во время голосования. Так, свои голоса в поддержку законопроекта №7440 не смогли по техническим причинам отдать Мустафа Найем, Нина Южанина и другие.

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Комментарии:»

хм 07 июня 2018 года 14:22 #

три вождя - это много. должен быть один. ставлю на президента.

Мда 07 июня 2018 года 13:50 #

Позорище :)
Кто-то еще верит в светлое будущее этой страны?

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