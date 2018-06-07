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Сегодня 07 июня 2018 года, 16:57

Украинская авиакомпания попала под санкции США

Соединенные Штаты Америки внесли украинскую авиакомпанию «Дарт» в список санкций за сотрудничество с иранской компанией Caspian Air. Об этом сообщается на сайте Федерального реестра США.

Антииранские санкции были применены к украинскому перевозчику из-за сотрудничества с иранской авиакомпанией Caspian Air.

«За оказание помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной, технологической поддержки или финансовых или иных услуг в поддержку иранской Caspian Air», — говорится в объяснении Управления по контролю за иностранными активами.

Официально санкции против украинской компании вступают в силу 7 июня с.г.

Напомним: в сентябре прошлого года США уже вводили санкции против двух украинских авиакомпаний — «Дарт» и «Хорс» — за сотрудничество с иранскими перевозчиками.

В начале года стало известно, что «Дарт» приостановила выполнение собственных авиарейсов из-за низкой загрузки.

Позже украинский авиаперевозчик решил вернуться на рынок под новым брендом.

Авиакомпания «Дарт» существует как чартерный авиаперевозчик с 1997 года. Эксплуатирует самолеты Bombardier Lear Jet 60, Airbus-320 и Boeing 737-300/500.