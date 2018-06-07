Сегодня 07 июня 2018 года, 16:57

Совет судей Украины требует реакции спикера парламента на высказывания о судьях

Председатель Совета судей Украины Олег Ткачук обратился с письмом к руководству Верховной Рады Украины с требованием отреагировать на высказывания парламентариев, вредящие авторитету правосудия.

Ознакомиться с текстом письма можно по ссылке.

Поводом для обращения послужили в том числе последние факты противоправных действий в отношении судей. Так, поступили обращение судьи Ровенского окружного административного суда Натальи Друзенко о вмешательстве в деятельность судьи, заявление Виктории Сиваковой, судьи Хозяйственного суда г.Киева, обращение Хозяйственного суда Черновицкой области о нападении на судью Александра Тынка и нанесении ему телесных повреждений, заявление судьи Харьковского апелляционного административного суда Надежды Бартош.

При этом народные депутаты делают заявления, которые легитимизируют подобные деяния. Отмечается, что вопреки положениям Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» народный депутат Украины — секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Андрей Лозовой допустил действия, которые подрывают авторитет органов государственной власти.

По информации, размещенной на YouTube , Андрей Лозовой в ходе пленарного заседания Верховной Рады Украины 18 мая 2018 года заявил о том, что все судьи в нашей стране нечестные и недобросовестные. В оскорбительной форме он дал оценку деятельности судьи в отношении дела, которое сейчас находится в его производстве, сказав, что судья «по беспределу за деньги» готовится принять незаконное решение, и закончил свое выступление предложением «повесить на Крещатике с десяток судей самых коррумпированных, самых одиозных, чтобы другим неповадно было, чтобы суды работали на людей, а не на свои карманы». Подтверждением такого выступления является и стенограмма Верховной Рады Украины, доступная по ссылке.

«Такие заявления дискредитируют всю судебную власть, подрывают ее авторитет и авторитет государства, наносят непоправимый вред международному имиджу Украины. В то же время призывы вешать на улицах людей подобны действиям политиков, которые на тех же улицах спровоцировали расстрелы в период Революции достоинства», — отмечается в письме.

Олег Ткачук призывает председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия и его заместителей «своевременно реагировать на противоправные заявления народных депутатов с трибуны парламента и на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады Украины указать на недопустимость и противоправность публичных выступлений, направленных на дискредитацию судебной власти, призывов к расправе над судьями, от кого бы такие заявления ни поступали».