Сегодня 07 июня 2018 года, 16:57

Право представительства в суде не наделяет адвоката правом подписи иска

Полномочие адвоката по договору об оказании правовой помощи на подготовку к судебному заседанию и представительство интересов лица в суде не включает права подписи искового заявления.

Об этом идет речь в постановлении Верховного Суда от 16 мая с.г. по делу №810/739/15. Так, Суд отмечает, что положения договора не содержат права адвоката на подписание искового заявления, а право на предъявление иска не является тождественным праву представителя на подписание от имени истца искового заявления.

Подробнее об этом деле читайте в материале «Подписные истины» «Юридическая практика» №23 от 5 июня 2018 года.