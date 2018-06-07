Полномочие адвоката по договору об оказании правовой помощи на подготовку к судебному заседанию и представительство интересов лица в суде не включает права подписи искового заявления.
Об этом идет речь в постановлении Верховного Суда от 16 мая с.г. по делу №810/739/15. Так, Суд отмечает, что положения договора не содержат права адвоката на подписание искового заявления, а право на предъявление иска не является тождественным праву представителя на подписание от имени истца искового заявления.
Подробнее об этом деле читайте в материале «Подписные истины» «Юридическая практика» №23 от 5 июня 2018 года.
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