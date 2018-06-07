Троллей через Днепр демонтирован из-за нарушения правил безопасности — советник мэра Киева

Троллей возле Арки дружбы народов в центре столицы демонтировали, потому что операторы аттракциона не соблюдали правила безопасности, в результате чего с троллея упал человек. Об этом сообщил народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в Facebook, передает «УП».
«Сегодня троллей возле Арки дружбы народов был демонтирован», — написал он.
По его словам, для проведения демонтажа было два основных аргумента.
«Первый — несоблюдение правил безопасности оператором, что привело к падению человека с троллея. Как оказалось, оператор «купил» мужчину, упавшего с троллея, и тот давал ложные показания, что якобы он упал с дерева», — написал нардеп.
«Но аудитория Facebook предоставила фото, на котором четко видно, как от упавшего человека отстегивают оборудования. Это доказывает халатное отношение оператора к жизни людей в погоне за заработком», — добавил он.
По словам г-на Белоцерковца, кроме того, соответствующие службы фиксировали множество жалоб от клиентов, которые неоднократно зависали во время спуска.
Вторая причина демонтажа — строительство в будущем в том же месте канатной дороги.
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