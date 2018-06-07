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Юрист системы БВПП помогла женщине отстоять право на наследство после изменения родственником гражданства

07 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Изменение родственником гражданства не причина остаться без наследства. Бердянский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи помог женщине приобрести право собственности после смерти сына, сменившего украинское гражданство на российское.

Подробности дела сообщаются на сайте Координационного центра по предоставлению правовой помощи.

Как рассказали специалисты центра, женщине из Бердянска на праве собственности принадлежит ½ доли жилого дома, где она зарегистрирована и проживает. В этом же доме был зарегистрирован ее сын, после смерти которого она получила указанную долю. Однако, когда женщина решила снять с регистрации умершего сына и обратилась в сектор регистрации исполнительного комитета Бердянского городского совета, то получила отказ.

Основанием отказа стал тот факт, что, согласно документам, предоставленным женщиной, ее сын является гражданином Украины, а умер он как гражданин Российской Федерации. Таким образом, у женщины якобы не было доказательств, что ее сын и лицо, умершее за границей, один и тот же человек.

Юрист Светлана Линник представлялп интересы клиентки Бердянского МЦ в судах по вопросу снятия с регистрации места жительства умершего мужа, который был на момент смерти гражданином РФ.

Адвокатом был подготовлен иск в Запорожский окружной административный суд с просьбой признать противоправным бездействие сектора регистрации исполнительного комитета Бердянского горсовета и обязать указанный орган осуществить снятие с регистрационного учета умершего сына жительницы Бердянска.

При этом адвокат доказала, что умерший гражданин России является сыном клиентки местного центра, и этот факт был уже установлен и проверен государственным нотариусом Бердянской государственной нотариальной конторы Запорожской области при открытии наследственного дела и при выдаче свидетельства о праве собственности на наследство по закону на имя женщины.

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