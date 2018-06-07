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«Укрзализныця» стала первой украинской компанией, публично раскрывающей финансовые трансакции

07 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

ПАО «Укрзализныця» — первая и пока единственная государственная компания в Украине, которая публично раскрывает все свои финансовые трансакции. Об этом заявил Евгений Кравцов, и.о. председателя правления «Укрзализныци», передает сайт компании.

Отмечается, что 6 июня 2018 года после проведения первой публикации платежей на Едином веб-портале использования публичных средств Е-Data «Укрзализныця» стала первой государственной компанией в Украине, которая будет полностью раскрывать для публичного доступа всю информацию о своих финансовых трансакциях.

В презентации сервиса приняли участие также директор по экономике и финансам ПАО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев и руководитель ГУ «Открытые публичные финансы» Александр Комареус.

«На сегодняшний день после запуска этой системы в работу «Укрзализныця» будет первой государственной компанией, вообще первой компанией в Украине, которая будет полностью раскрывать всю информацию в полном объеме обо всех своих финансовых трансакциях. Кроме нас сегодня подобное делает только Государственное казначейство. Это демонстрация беспрецедентной открытости финансовой деятельности «Укрзализныци», — сообщил Евгений Кравцов.

По его словам, «Укрзализныця» самостоятельно обратилась в ГУ «Открытые публичные финансы» для разработки соответствующего сервиса с целью демонстрации своих финансовых операций, а технические специалисты «Укрзализныци» активно участвовали в консультациях с разработчиками. Таким образом, в ГУ «Открытые публичные финансы» в рекордно короткие сроки разработали соответствующий сервис и подключили «Укрзализныцю» к нему. Теперь благодаря E-Data клиенты, партнеры, инвесторы, представители СМИ и все желающие смогут отслеживать информацию о трансакциях «Укрзализныци» на сайте spending.gov.uа. «Уверены, что подобная открытость позволит экономить нам средства компании и предотвращать проявления коррупции в отрасли», — прокомментировал и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

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