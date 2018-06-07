23 июня с.г. NextGen организует первое большое мероприятие — Young Lawyers Summer Gathering.
«Все молодые адвокаты собираются на одной крыше. Не слышал?» — говорится на рекламной афише.
Начало в 18.00. Локация — атмосферный Bel Etage Concert Club (Киев, ул. Шота Руставели, 16а).
Сценарий вечеринки разделен на короткую формальную часть, во время которой инициативная группа молодых адвокатов проведет презентацию Next Gen, и неформальную часть для нетворкинга.
NextGen — открытый проект, который объединяет сообщество молодых адвокатов вокруг целей профессионального роста и усиления влияния нового поколения на развитие адвокатуры.
Билеты уже доступны на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины по ссылке.
Каждому гостю вечеринки предлагаются welcome drinks и легкие закуски.
Спонсоры мероприятия — GOLAW, Law Offices of Grechkivsky.
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