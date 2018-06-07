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Сегодня 07 июня 2018 года, 14:54

UNBA NextGen: все молодые адвокаты соберутся на одной крыше

23 июня с.г. NextGen организует первое большое мероприятие — Young Lawyers Summer Gathering.

«Все молодые адвокаты собираются на одной крыше. Не слышал?» — говорится на рекламной афише.

Начало в 18.00. Локация — атмосферный Bel Etage Concert Club (Киев, ул. Шота Руставели, 16а).

Сценарий вечеринки разделен на короткую формальную часть, во время которой инициативная группа молодых адвокатов проведет презентацию Next Gen, и неформальную часть для нетворкинга.

NextGen — открытый проект, который объединяет сообщество молодых адвокатов вокруг целей профессионального роста и усиления влияния нового поколения на развитие адвокатуры.

Билеты уже доступны на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины по ссылке.

Каждому гостю вечеринки предлагаются welcome drinks и легкие закуски.

Спонсоры мероприятия — GOLAW, Law Offices of Grechkivsky.