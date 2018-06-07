Размер возмещения от ФГВФЛ должен быть не менее 1 млн грн — соцопрос

Большинство украинцев хотели бы, чтобы граничная сумма возмещения вкладов составляла более 1 млн грн. Об этом говорится в опросе об ознакомленности потребителей о системе гарантирования вкладов, проведенном проектом USAID «Трансформация финансового сектора», передает Finclub.
По данным опроса, только 47% опрошенных довольны текущим уровнем граничной суммы возмещения по вкладам — 200 тыс. грн. Сумма 400 тыс. удовлетворила бы 60% респондентов, 800 тыс. грн — 75%, а 1 млн грн — 86%.
Около 10% опрошенных хотели бы неограниченную гарантию банковских вкладов и назвали сумму от 1 млн до 20 млн грн.
При этом из опрошенных только 49% знают, что сейчас граничная сумма возмещения составляет 200 тыс. грн, что является наиболее высоким значением по сравнению со всеми предыдущими исследованиями.
По мнению авторов опроса, такой результат объясняется повышенным вниманием СМИ к банкротствам банков в 2015—2017 годах. Опрос проводился в декабре 2017 года маркетинговой компанией InMind. Опрошено было 2006 человек.Отметим, что дискуссия о повышении размера возмещения ведется и в России.
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