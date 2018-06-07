Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 июня 2018 года, 13:31

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Размер возмещения от ФГВФЛ должен быть не менее 1 млн грн — соцопрос

07 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Большинство украинцев хотели бы, чтобы граничная сумма возмещения вкладов составляла более 1 млн грн. Об этом говорится в опросе об ознакомленности потребителей о системе гарантирования вкладов, проведенном проектом USAID «Трансформация финансового сектора», передает Finclub.

По данным опроса, только 47% опрошенных довольны текущим уровнем граничной суммы возмещения по вкладам — 200 тыс. грн. Сумма 400 тыс. удовлетворила бы 60% респондентов, 800 тыс. грн — 75%, а 1 млн грн — 86%.

Около 10% опрошенных хотели бы неограниченную гарантию банковских вкладов и назвали сумму от 1 млн до 20 млн грн.

При этом из опрошенных только 49% знают, что сейчас граничная сумма возмещения составляет 200 тыс. грн, что является наиболее высоким значением по сравнению со всеми предыдущими исследованиями.

По мнению авторов опроса, такой результат объясняется повышенным вниманием СМИ к банкротствам банков в 2015—2017 годах. Опрос проводился в декабре 2017 года маркетинговой компанией InMind. Опрошено было 2006 человек.

Отметим, что дискуссия о повышении размера возмещения ведется и в России.
Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 23 (1067) от 05/06/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 23 (1067)
Акцент

Цель событий

Отрасли практики

Медленная редакция

Отрасли практики

Ярко светит, но нагреет

Судебная практика

Предметный подход

Архив голосованийVox Populi

Какую роль в процессе квалификационного оценивания судей должна играть общественность?

Ключевую

Совещательную

Косвенную

Никакую

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»

Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”

VII Всеукраїнський форум ААУ з публічного права та фінансово-банківських питань!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом