Сегодня 07 июня 2018 года, 13:31

Размер возмещения от ФГВФЛ должен быть не менее 1 млн грн — соцопрос

Большинство украинцев хотели бы, чтобы граничная сумма возмещения вкладов составляла более 1 млн грн. Об этом говорится в опросе об ознакомленности потребителей о системе гарантирования вкладов, проведенном проектом USAID «Трансформация финансового сектора», передает Finclub.

По данным опроса, только 47% опрошенных довольны текущим уровнем граничной суммы возмещения по вкладам — 200 тыс. грн. Сумма 400 тыс. удовлетворила бы 60% респондентов, 800 тыс. грн — 75%, а 1 млн грн — 86%.

Около 10% опрошенных хотели бы неограниченную гарантию банковских вкладов и назвали сумму от 1 млн до 20 млн грн.

При этом из опрошенных только 49% знают, что сейчас граничная сумма возмещения составляет 200 тыс. грн, что является наиболее высоким значением по сравнению со всеми предыдущими исследованиями.

По мнению авторов опроса, такой результат объясняется повышенным вниманием СМИ к банкротствам банков в 2015—2017 годах. Опрос проводился в декабре 2017 года маркетинговой компанией InMind. Опрошено было 2006 человек.

Отметим, что дискуссия о повышении размера возмещения ведется и в России