Сегодня 07 июня 2018 года, 13:32

В МЭРТ рассказали, что изменится с принятием закона о «едином окне» на таможне

6 июня с.г. Кабинет Министров Украины поддержал инициированные Министерством экономического развития и торговли Украины изменения к Таможенному кодексу Украины, направленные на упрощение таможенных процедур при осуществлении внешнеэкономической деятельности и экспортно-импортных операций посредством внедрения механизма так называемого единого окна на границе. Изменения закреплены в соответствующем проекте закона Украины.

Об этом сообщается на сайте МЭРТ.

«Среди важных задач правительства в экономической политике сегодня — продвижение украинского экспорта с наращиванием его объемов и диверсификации рынков сбыта производимой в Украине продукции. Выполнение этих задач будет иметь позитивный эффект на динамику роста экономики страны, сделает ее более привлекательной для инвестиций и будет способствовать стабильности курса гривны. Именно для этого мы работаем над тем, чтобы максимально упростить работу бизнеса в Украине по прохождению бюрократических процедур, связанных с таможенным контролем», — прокомментировал принятие Правительством проекта закона первый вице-премьер-министр Украины — министр экономического развития и торговли Украина Степан Кубив.

Сегодня Таможенным кодексом Украины предусмотрено, что документы, указанные в нем для таможенного оформления товаров, подаются в таможню в электронной форме с применением средств электронной цифровой подписи.

Законопроектом Минэкономразвития в свою очередь предлагается:

- все разрешительные и сопровождающие документы в сфере внешнеэкономической деятельности оформлять в электронной форме с отражением в «едином окне» на сайте Государственной фискальной службы,

- установить исчерпывающий перечень случаев, когда эти документы могут подаваться в бумажном виде (если формат установлен международными договорами Украины или требованиями страны ввоза товаров, в случае временного перерыва в работе системы информационного обмена, при осуществлении декларирования товаров в порядке, установленном для граждан, и при перемещении товаров через таможенную границу Украины в международных почтовых отправлениях).

Законодательством Украины также предусмотрено, что экспорт, импорт или транзит через территорию Украины отдельных видов товаров осуществляется при наличии соответствующей лицензии, разрешения, сертификата. Указанные документы в настоящее время преимущественно выдаются в бумажном виде.

Минэкономразвития предлагает все разрешительные и сопровождающие документы в сфере внешнеэкономической деятельности оформлять в электронной форме с отражением в «едином окне» на сайте ГФС и на сайте органа власти, который их выдал.

Предполагается, что принятие проекта закона будет способствовать международной торговле и улучшению инвестиционной привлекательности страны. Введение «единого окна» на границе является также и одним из международно-правовых обязательств Украины в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).