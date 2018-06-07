Сегодня 07 июня 2018 года, 13:32

Неоформленный труд в детском развлекательном центре стал поводом для штрафа на 3,1 млн грн

Специалистами Управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Черкасской области во время инспекционного посещения детского развлекательного центра Fly Kids выявлено, что 28 рабочих работают без официального оформления трудовых отношений.

Об этом сообщается на сайте Гоструда.

По результатам инспекционного посещения должностными лицами Управления применены финансовые санкции в соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины — финансовая ответственность в 30-кратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, предусмотренная законодательством за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. Работодатель будет вынужден уплатить 3 127 320 грн штрафа.

«Фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора, сокрытие трудовых отношений под видом гражданско-правовых — существенное нарушение трудового законодательства. Убеждена, что официально заключать трудовые отношения с работниками, официально платить заработную плату и платить налоги было бы значительно выгоднее для работодателей. Жаль, что пока не все субъекты хозяйствования Черкасчины осознают, что нарушения законодательства обязательно приведут к финансовым санкциям. Поэтому надеюсь, что другие потенциальные нарушители учтут этот случай и сделают соответствующие выводы», — отметила начальник Управления Гоструда в Черкасской области Елена Лазарева.