Сегодня 07 июня 2018 года, 11:49

Парламентарии голосуют за закон об антикоррупционном суде и заявляют о достижении компромисса

Как говорится на сайте Верховной Рады Украины, народные депутаты рассмотрели 1927 поправок к проекту Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440). Рассмотрение началось в 10.07 утра. В зале зарегистрированы 365 народных депутатов Украины. Ожидается, что сегодня, 7 июня 2018 года, закон будет утвержден окончательно.

Народный депутат Мустафа Найем проинформировал в своем Facebook, что по результатам ночных переговоров с МВФ был достигнут определенный компромисс относительно законопроекта.

«Вето Совета международных экспертов при назначении судей может быть преодолено большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей и Совета международных экспертов. Но с обязательным условием, что в это большинство входит не менее половины членов Совета международных экспертов», — отметил он..

ВККС состоит из 16 членов, Совет экспертов — из 6, общая комиссия — 22 человека. Для преодоления вето необходимо 12 голосов. «Но с условием, что как минимум трое из них — это члены Совета международных экспертов. Саму процедуру преодоления вето могут инициировать три члена Совета международных экспертов», — уточнил парламентарий.

Таким образом, независимость антикоррупционного суда будет определяться независимостью как минимум четырех членов Совета международных экспертов. А любая сторона или институция, которая контролирует трех членов Совета международных экспертов, получает гарантированное право инициировать рассмотрение спорных вопросов общей комиссией.