Сегодня 07 июня 2018 года, 11:49

Иск о взыскании долга по кредиту за период, отличающийся от заявленного в другом деле, не свидетельствует о тождественности предмета спора

ГПК Украины как в редакции 2004 года (статья 205), так и в действующей редакции (статья 255) предписывает суду закрыть производство по делу в случае наличия вступившего в законную силу решения суда, принятого по спору между теми же сторонами, относительно того же предмета спора и на тех же основаниях. Но в вопросе определения судами тождественности предмета спора, как показывает практика Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда (ВС), могут быть свои особенности.

К примеру, в постановлении от 10 мая 2018 года, принятом по делу №0907/2-5003/2011, ВС отменил определения о закрытии производства по делу, поскольку взыскание задолженности, как предмет иска, заявлялось сторонами в разных спорах в отличающихся размерах и за разные периоды ее образования. Но обо всем по порядку.

В частности, суд обратил внимание, что принятое на определенных основаниях решение об отказе в удовлетворении исковых требований по отдельным категориям дел при сохранении существующих правоотношений, повлекших обращение в суд, не является препятствием для повторного обращения в суд заинтересованных лиц с целью разрешения спора.

Иски являются тождественными, если в них одновременно совпадают стороны, основания и предмет спора. Нетождественность хотя бы одного из данных элементов не препятствует повторному обращению в суд заинтересованных лиц для решения спора.

Также в постановлении обращается внимание, что в понимании гражданско-процессуального закона предмет иска — это материально-правовое требование истца к ответчику, относительно которого он просит принять судебное решение. А в материальном понимании предмет иска — это вещь, относительно которой возник спор.

Более подробно об аргументации Верховного Суда можно ознакомиться в статье «Предметный подход» в газете «Юридическая практика» №23/1067 от 5 июня 2018 года.