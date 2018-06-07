Сегодня 07 июня 2018 года, 11:49

750 истцов подали иск в суд против «ПриватБанка»

Адвокатское объединение «ИСУ ЛОЕРС» сообщило, что от имени 750 истцов — клиентов «ПриватБанка» подало 6 июня 2018 года против него иск в Печерский районный суд Киева, передает Finclub.

Основанием для подачи коллективного иска стало то, что, по мнению истцов, действия руководства Нацбанка и «ПриватБанка» привели к несанкционированной передаче третьим лицам личных данных клиентов данного банка (в том числе на территорию Российской Федерации).

По мнению юристов «ИСУ ЛОЕРС», это нарушает статью 1076 ГК и статью 60 Закона «О банках и банковской деятельности» относительно банковской тайны, статью 32 Конституции Украины о запрете на сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, статью 24 Закона «О защите персональных данных» и другие.

Сбор заявлений о присоединении к коллективному иску был объявлен в конце февраля с.г. в соцсети Facebook. Из тысячи заявлений (подавались как в бумажном виде, так и с использованием электронно-цифровой подписи через сайт АО «ИСУ ЛОЕРС») после проверки всех документов осталось 750 соистцов.

«В исковом заявлении содержится требование выплатить каждому из истцов по 11 тысяч гривен компенсации за неправомерные действия должностных лиц государственного банка. В случае выигрыша иска, в чем юристы АО «ИСУ ЛОЕРС» абсолютно убеждены, каждый истец отчислит в их пользу 10% от суммы компенсации, которую окончательно определит суд. В случае же проигрыша в суде истцы не будут платить ничего, в том числе и судебный сбор», — обещают адвокаты.

Генпрокуратура только недавно заинтересовалась этим преступлением, заявила в начале 2018 года юрист «ИСУ ЛОЕРС» Маргарита Оксенюк. В пресс-релизе цитируется заявление Генпрокурора Юрия Луценко: «Мы изъяли документы по заявлению одного из народных депутатов о якобы утечке информации из «Привата» в Россию. Мы провели на сервере «Привата» следственный эксперимент. Изъяли незначительное количество документов, которые нам помогут установить, была утечка или нет».

В конце 2017 года Национальный банк отрицал утечку информации о клиентах «ПриватБанка» в Россию.

«Я не понимаю, откуда такая информация. Кто идентифицировал утечку информации? Банк это отрицает, просто кто-то пытается спекулировать на этой теме. Тем более утечка в Россию! Это в то время, когда в стране война, гибнут мирные люди, наши военные. Это мне напоминает историю, когда два года назад говорили, что из НБУ вывозят золотовалютные резервы из подвалов», — сказала тогда замглавы НБУ Екатерина Рожкова.