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Народные депутаты предлагают запретить трансляцию ЧМ 2018 во избежание популяризации страны-агрессора

07 июня 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Парламентский комитет по вопросам свободы слова поддержал проект постановления о недопущении трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает в своем Твиттере медиаэксперт Светлана Остапа, передает «УП».

Постановлением №8343, внесенным в Верховную Раду 11 мая 2018 года, предлагается признать, что трансляция в Украине мероприятий, которые пройдут на территории РФ в рамках проведения ЧМ 2018, будет считаться нарушающей законные права и интересы граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины.

В пояснительной записке говорится, что в мероприятиях ЧМ 2018 примут участие первые лица России, а средства массовой информации страны-агрессора используют такую ​​возможность для различной популяризации Российской Федерации на международной арене, несмотря на осуждение миром агрессивной политики России и санкций против России.

По мнению авторов постановления, запрет трансляции будет способствовать реализации международно-правовой ответственности РФ. Кроме того, не допустит популяризацию в Украине государства-агрессора.

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Комментарии:»

ЭВМ 07 июня 2018 года 11:31 #

Комитет по вопросам свободы слова хочет эту самую свободу слова ограничить - парадокс! Похоже в комитете футбол никто не смотрит :-)

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