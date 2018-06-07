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Сегодня 07 июня 2018 года, 10:06

Очередной заседание Совета частных исполнителей Киева состоится 20 июня

На сайте Ассоциации частных исполнителей Украины размещено объявление о проведении заседания Совета частных исполнителей города Киева.

Заседание Совета состоится в 14.00 20 июня 2018 года по адресу: ул. Большая Житомирская, 25/2, офис 1, г.Киев.

Совет частных исполнителей города Киева является высшим органом самоуправления данного профессионального сообщества в перерывах между съездами частных исполнителей региона.

Во время заседания Совета частных исполнителей Киева 19 февраля с.г. было принято решение о регистрации соответствующего юрлица, а также об использовании средств исполнительного производства, авансовых взносов и расходов исполнительного производства.

Повестка дня заседания 20 июня 2018 года пока не опубликована.