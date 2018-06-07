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Парламентский комитет дал согласие на увольнение министра финансов А.Данилюка

07 июня 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

6 июня с.г. премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду Украины на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

Об этом он сообщил в Facebook, передает «УП».

«После спровоцированного им конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета Министров. Распространение искаженной информации среди наших международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с ЕС могло поставить под угрозу их результаты», — пояснил глава правительства причины.

Он отметил, что в условиях тех вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной, вопрос изменения главы Министерства финансов должен быть решен безотлагательно.

«К сожалению, Александр Данилюк не внес корректив в выбранную им линию поведения и после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды», — заявил г-н Гройсман.

Уже вечером того же дня Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту уволить Александра Данилюка с должности министра финансов.

Об этом «УП» сообщил член комитета, народный депутат Юрий Левченко.

При этом Левченко отметил, что рассмотрение этого вопроса происходило с грубым нарушением процедуры: во-первых, документ не прошел соответствующего предварительного рассмотрения, во-вторых, самого министра не было на заседании комитета, и он не мог выразить свою точку зрения.

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