Сегодня 06 июня 2018 года, 20:26

IPF-2018: проблемы параллельного импорта следует решать, не используя ресурсы таможенного реестра ОПИС, — А. Тищенко, представитель таможни

Параллельный импорт и права интеллектуальной собственности: существует ли связь? Ответ на этот вопрос участники IPF-2018 искали в рамках финальной панельной дискуссии Форума. «Проблематика параллельного импорта связана с нововведениями, которые были предусмотрены в Таможенном кодексе Украины еще более десяти лет назад», — задавая тон обсуждению, подчеркнул Александр Пахаренко, партнер ППФ «Пахаренко и Партнеры», адвокат, патентный поверенный Украины, директор Украинского альянса по борьбе с подделками и пиратством.

В рамках панельной дискуссии эксперты сфокусировались на следующих блоках вопросов:

— исчерпание прав на объекты права интеллектуальной собственности (ОПИС);

— таможенный реестр ОПИС и «серый» импорт;

— доступ на рынок оригинальных товаров по конкурентным ценам;

— мировой опыт урегулирования вопросов существования «серого» импорта;

— ожидания украинского ритейла.

На мерах органов доходов и сборов по содействию защите прав интеллектуальной собственности акцентировал внимание Артем Тищенко, руководитель подразделения по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности Одесской таможни Государственной фискальной службы. Он назвал три ключевые задачи этого направления деятельности (ведение таможенного реестра, приостановление таможенного оформления и сопровождение процедур восстановления прав) и детально проанализировал нюансы и динамику их реализации в последние несколько лет. Проблемы параллельного импорта следует решать, не используя ресурсы таможенного реестра ОПИС, выразил убеждение спикер. Эффективность содействия защите прав интеллектуальной собственности, по словам Артема Тищенко, зависит от качественного сотрудничества таможни и правообладателей.

Параллельный импорт — это ввоз на территорию Украину товара, изготовленного самим производителем, но доставленного не им самим и без его разрешения, то есть другими субъектами хозяйствования для личных или коммерческих целей. Такое определение данному явлению дал Александр Мамуня, партнер, руководитель практики интеллектуальной собственности и разрешения споров ЮФ Aequo. Как отмечалось, параллельный импорт становится возможным потому, что в целом ряде государств из абсолютного права интеллектуальной собственности существуют исключения.

Нелегально ввезенная продукция — это не параллельный импорт, подчеркивает партнер ЮФ «Боровик и Партнеры» Богдан Боровик. По его мнению, конечный продавец товара должен иметь возможность доказать госорганам легальность ввоза продукции и прохождения ее по всей цепочке продаж. «Это должно демотивировать разные звенья цепочки продаж покупать нелегально ввезенную продукцию», — отметил г-н Боровик.

«В Украине и во всем мире автомобильный рынок (особенно производители запчастей) драматически подвержен как параллельному импорту, так и контрафакту», — констатировала Татьяна Слымак, директор юридического департамента ООО «ЭМ ЭМ СИ УКРАИНА» (MITSUBISHI MOTORS CORPORATION UKRAINE). Она рассказала, что производители транспортных средств сталкиваются главным образом с распространением на территории Украины так называемых серых запчастей.

Такое явление, как параллельный импорт, должно использоваться как конкурентный инструмент экономики, считает Вячеслав Чудовский, ведущий юрисконсульт ООО «Метро Кеш энд Керри Украина». В свою очередь его коллега, менеджер по вопросам сотрудничества с государственными органами ООО «Метро Кеш энд Керри Украина» Александр Прохорович посоветовал не путать и не смешивать понятия «параллельный импорт» (оригинальный товар, ввезенный с уплатой всех налоговых и таможенных платежей) и «серый импорт». Последнее понятие означает, что оригинальный товар, который ввезен на территорию государства якобы в личных целях, на самом деле используется в коммерческих.

«Мы все только выиграем от того, что дадим возможность украинскому потребителю «голосовать» своим кошельком за любые предоставленные способы совершения покупок. Сегодня у него таких способов очень много, ведь мир идет по пути глобализации, а не запретов», — резюмировала Светлана Языкова, директор по юридическим вопросам группы e-commerce (retail) компаний.