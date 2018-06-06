Сегодня 06 июня 2018 года, 18:44

Среди обеспечительных мер в уголовном производстве самой «болезненной» является арест имущества, считает А.Чехонадский

Об обеспечительных мерах в уголовном судопроизводстве слушателям Школы налоговой практики Legal High School рассказал Андрей Чехонадский, руководитель группы претензионно-исковой работы ОАО «Ритейл Групп», адвокат.

По мнению лектора, самые простые меры обеспечения уголовного производства — вызов следователем, прокурором, судебный вызов и привод. В СМИ постоянно говорится о существовании определенной процедуры, по которой законом предусмотрен вызов лица путем осуществления телефонного звонка, однако не учитывается тот факт, что надлежащий вызов — это тот, получение которого лицом может быть задокументировано. Соответствующим документальным подтверждением является подпись лица или другие данные, подтверждающие факт вручения лицу повестки о вызове или ознакомления с ее содержанием. На практике это, как правило, подтверждается также съемкой на мобильный телефон во время вручения повестки лицу. Андрей Чехонадский советует не представляться и не подтверждать своих персональных данных, когда об этом просят неизвестные лица, которые могут оказаться работниками правоохранительных органов, однако пообщаться с ними можно, поскольку это позволит вам получить много полезной информации, в том числе и по уголовному производству, участником которого вы можете стать.

Также лектор сообщил, что законодательством предусмотрено указание процессуального статуса лица, которому вручают повестку о вызове следователем, прокурором или судебном вызове. Если строка указания процессуального статуса не заполнена, это означает, что орган досудебного расследования еще не определился, кем будет выступать в судебном процессе лицо, которому вручается повестка. Это же может быть расценено как невыполнение требований УПК Украины относительно содержания повестки.

Рассказывая о других мерах обеспечения уголовного производства, Андрей Чехонадский отметил, что применение физического насилия во время привода содержит ряд ограничений, установленных УПК Украины, при временном ограничении пользования специальным правом следователь или прокурор могут изъять соответствующие документы, удостоверяющие такое право, а следственный судья — лишить такого права на срок до двух месяцев.

Лектор акцентировал внимание на такой мере, как арест имущества. Согласно части 10 статьи 170 УПК, имущество, находящееся у добросовестного приобретателя, не может быть арестовано, за исключением имущества, необходимого для обеспечения сохранности вещественного доказательства.

Обобщение практики применения ареста имущества, по мнению Андрея Чехонадского, позволяет сделать вывод, что примерно до 2013–2014 года право органа досудебного расследования осуществлять такие аресты было относительно определено. Арест мог быть наложен только на имущество подозреваемого, обвиняемого или лица, которое несет ответственность за действия подозреваемого или обвиняемого. Теперь же это понятие значительно расширено.

Что касается порядка обжалования ареста имущества, то лектор придерживается следующей позиции: сначала нужно подавать апелляционную жалобу, а потом уже ходатайство в порядке статьи 174 УПК Украины, что обеспечит неограниченность подачи таких ходатайств и в количестве, и во времени, прошедшем с момента наложения ареста на имущество.

Андрей Чехонадский пояснил: бывают ситуации, когда во время обыска изымают имущество, не указанное в соответствующем постановлении (перечне имущества, подлежащего изъятию), тогда такое имущество получает статус временно изъятого, при этом следователь обязан обратиться к следственному судье с ходатайством о наложении ареста на это имущество, однако в 90% случаев эта обязанность не исполняется. В такой ситуации следователь должен вернуть указанное имущество его владельцу.