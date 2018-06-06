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Участников IPF ознакомили с принципами работы программ, позволяющих отслеживать и фиксировать создание объектов ИС

06 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Практические примеры отслеживания и фиксирования создания объектов интеллектуальной собственности для IT-консультантов в рамках мастер–класса представил Василий Поп-Стасив, советник, руководитель практики интеллектуальной собственности ЮФ Taylor Wessing.

Спикер продемонстрировал программные средства, при помощи которых можно отслеживать и фиксировать объекты ИС, отметив, что существует масса задач, которые могут быть выполнены разработчиками программ.

Для наиболее эффективного использования программного обеспечения, которое позволит определить количество выполненных задач, необходимо знать имя автора или имя, под которым он зарегистрирован в соответствующей программе. Выделение отдельного автора из целого массива задач позволит определить долю соавторства в разработке той или иной программы.

Тем не менее, как обратил внимание спикер, продемонстрированные программы позволяют определить лишь количество выполненных задач в аспекте создания версий программного кода. В то же время это позволит откорректировать код и прекратить нарушение авторского права в случае подачи иска.

В части компьютерных игр использование подобных программ пока еще невозможно, и без дополнительной экспертизы определить вклад автора в создание компьютерной игры нереально.

«На самом деле программных комплексов в этой сфере сегодня существует много, и понятно, что с каждым годом они все больше будут совершенствоваться, но принципы их работы останутся прежними», — резюмировал г-н Поп-Стасив.

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