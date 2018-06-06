Сегодня 06 июня 2018 года, 17:01

Патентное право в фокусе обсуждения участников IPF-2018

В рамках второй параллельной сессии участники IPF-2018 сфокусировались на актуальных вопросах патентного права. Обсуждение проходило под модерацией Виктории Сопильняк, партнера ПЮА «Дубинский и Ошарова».

Об аспектах признания прав интеллектуальной собственности на промышленные образцы в судебном порядке в контексте Соглашения между Украиной и Европейским Союзом (Соглашение) рассказал Николай Потоцкий, начальник отдела содействия защите прав ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности». Напомнив о ключевых вехах введения в эксплуатацию и применения Соглашения, докладчик подчеркнул: со вступлением в силу Соглашения возникает немало вопросов, в частности, в связи с правовыми основаниями применения положений Соглашения, противоречащих действующему специальному законодательству, а также с правовыми основаниями применения этого документа к отношениям, субъектами которых являются стороны Соглашения.

Говоря о новеллах Соглашения в части промышленного образца, Николай Потоцкий констатировал: было изменено содержание понятия «новизна» с «общедоступного» на «доведен до всеобщего сведения». «Доведенным до всеобщего сведения является промышленный образец, который опубликован, экспонирован, использован в торговле или разглашен любым другим способом. Все указанные выше действия не считаются доведением промышленного образца до всеобщего сведения, если они по объективным причинам не могли стать известными в кругах отдельной специализированной сферы в ходе обычного ведения бизнеса во время деятельности на территории, где заявляется охрана», — пояснил он. Также спикер рассказал о расширении срока льготы по новизне, увеличении срока охраны промышленного образца (с 15 до 25 лет) и других новеллах Соглашения.

Европейская патентная конвенция: как защитить свои права на патент в Европе? На этом вопросе акцентировал внимание участников судья Полтавского окружного административного суда Александр Кукоба. Он рассказал, что Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция) была введена в действие 5 октября 1973 и открыта для подписания. На данный момент ее ратифицировали 38 стран-участниц. Подача заявки по региональной процедуре (подача заявки на региональный европейский патент) целесообразна, если цель заявителя состоит в защите интеллектуальной собственности в большом количестве стран Евросоюза. Значительным преимуществом этой процедуры, как отмечалось, является то, что заявка на европейский патент подается только в одно ведомство, а действие патента можно распространить на все территории стран-участниц, что значительно снижает затраты времени и трудоемкость патентования. По словам судьи, особенность правовой системы Европейского сообщества заключается в создании действенных механизмов защиты прав: одним из таких механизмов выступает Суд справедливости ЕС. В своей деятельности эта институция среди прочего проверяет законность актов институтов Европейского Союза, обеспечивает исполнение обязательств государствами-членами по договорам ЕС, интерпретирует право ЕС по просьбе национальных судов и трибуналов. Также Александр Кукоба представил некоторые интересные кейсы этой судебной инстанции.

От европейских реалий к национальным участников IPF-2018 «перевел» Станислав Пидкович, главный юрисконсульт компании ORGANOSYN, рассказав о нюансах признания недействительными непатентоспособных изобретений (полезных моделей) в Украине. «Что касается дел о признании патента недействительным на основании несоответствия условиям патентоспособности, то государство и общество заинтересованы в «челлендже» выданных ведомством патентов в целях проверки соблюдения высоких научных стандартов при проведении квалификационной экспертизы заявки и управления коррупционными рисками при проведении экспертиз заявки», — подчеркнул докладчик.

В свою очередь Ярослава Руднева, юрисконсульт корпорации «Артериум», проанализировала пределы патентной защиты медпрепаратов, сосредоточившись на злоупотреблениях правами интеллектуальной собственности в фармацевтике. «Нужно ли патентовать лекарственное средство или нет?» — задалась вопросом докладчица, апеллируя к распространенному мнению о том, что медпрепараты должны быть общественным достоянием. «В современном мире такая позиция не совсем правильна и уместна. Патенты на лекарственные средства должны существовать — они являются толчком к новым открытиям и инновациям. Возможно, именно это поможет найти новое средство лечения рака, СПИДа, болезни Альцгеймера и других тяжелых недугов», — резюмировала г-жа Руднева.