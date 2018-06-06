Сегодня 06 июня 2018 года, 17:01

IPF: несогласованность терминологии создает проблемы при защите прав правообладателей на торговые марки

Третья паралельная секция IPF-2018 была посвящена торговым маркам. Александр Падалка, партнер ЮФ Sayenko Kharenko, модератор секции, сообщил, что, несмотря на гармонизацию законодательства в сфере с ИС с Европейским Союзом, надлежащая защита прав на знаки для товаров и услуг пока что остается вне зоны внимания законодателя. Кроме того, он отметил, что несогласованность терминологии создает ряд проблем при защите прав правообладателей.

Примеры успешной защиты прав на хорошо известные торговые марки на рынке алкогольной продукции в судебном порядке привел Антон Коваль, партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова». Спикер отметил, что хорошо известные торговые марки на рынке алкогольной продукции составляют 36% продукции всего рынка.

Также он на примере конкретных судебных дел ознакомил участников с механизмами защиты и представил результаты, полученные правообладателями. Так, например, в одном из споров семь товарных знаков бренда Johnnie Walker были признаны хорошо известными.

«Практические кейсы показывают, что судебная защита прав на общеизвестные торговые марки на рынке алкогольной продукции может быть достаточно эффективной», — резюмировал г-н Коваль.

На вопрос, несет ли ответственность владелец торговой площадки за продажу подделок на его территории, ответил Владислав Шаповал, партнер ЮФ «ЛЕКСФОР». Спикер рассказал о практике США и ЕС в этой сфере. В частности, в ЕС правообладатели могут обратиться за судебным запретом против посредников, чьими услугами пользовались третьи лица с целью нарушения прав ИС.

По словам спикера, украинские суды готовы применять практику Европейского суда справедливости в контексте норм Соглашения об ассоциации.

Ирина Дячук, заместитель директора юридического департамента FOZZY GROUP, назвала преимущества использования двух торговых марок (кобрендинг). В их числе она выделила усиление эмоциональной связи с потребителем, взаимное усиление брендов, создание уникального предложения, стимулирующего продажи. Также она привела привела примеры партнерских кобрендинговых программ. В контексте способов защиты спикер обратила внимание на договоры о сотрудничестве — в них необходимо максимально четко прописывать границы использования торговой марки и способы защиты бренда.

Об уголовной ответственности за нарушение прав собственника знака для товаров и услуг рассказал Александр Саенко, руководитель юридического отдела ФФ «Дарница». Он напомнил, что ответственность за такие нарушения предусмотрена статей 229 Уголовного кодекса Украины. Подводя итоги судебной практики в этой сфере, г-н Саенко порекомендовал в заявлении о нарушении прав на знак для товаров и услуг подтверждать факты нарушения прав путем обоснования причиненных убытков или упущенной выгоды, экспертным заключением. Кроме того, подтверждением может быть решение хозяйственных судов о запрете использования торговой марки.

«Стратегия охраны и защиты прав интеллектуальной собственности корпорации «Рошен» в мире» — тема доклада руководителя отдела интеллектуальной собственности кондитерской корпорации «Рошен». Спикер сообщил, что последняя тенденция — признание торговых марок хорошо известными в разных странах. Это в свою очередь позволит создать эффективный способ защиты в борьбе с контрафактной продукцией.

Фискальный взгляд на оборот торговых марок внутри транснациональной компании представил Александр Диденко, начальник отдела правовой поддержки (продажи и налоги) PepsiCo в Украине.