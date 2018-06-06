Сегодня 06 июня 2018 года, 17:01

IPF-2018: подписание договора с ОКУ не защищает от претензий других ОКУ или правообладателей — А.Осипов

«Авторское право и смежные права» — одна из параллельных секций V Международного форума по интеллектуальной собственности (IPF-2018). Ее модератором выступил партнер, руководитель практики интеллектуальной собственности АО «Коннов и Созановский» Александр Молотай.

Юрист практики интеллектуальной собственности АО Arzinger Николай Рехлицкий посвятил свое выступление вопросам авторского права в виртуальной среде. В последнее время компьютерные игры часто получают продолжение в полнометражных фильмах, а музыкальные произведения исполняют на концертах. Компьютерная игра — эта сложный объект права интеллектуальной собственности. Ключевой вопрос в этом контексте — игра охраняется как аудиовизуальное произведение или как компьютерная программа? Г-н Рехлицкий отметил, что видеоигры созданы для взаимодействия, это не просто кино (просмотр с взаимодействием), и рассказал о таком явлении, как стриминг. В компьютерных играх это «подгрузка» игровых данных, которые «скоро потребуются», прямо в ходе игры. Стримеру нужно внимательно изучать лицензионные соглашения. Индустрия компьютерных игр давно вышла за пределы понимания, что это только детское баловство, она находит свое продолжение в кинематографе, литературе и фан-арте.

Закон об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав проанализировал управляющий партнер АО Berylstone Владислав Белоцкий. Все, кто в последние время сталкивался с работой ОКУ, по словам спикера, понимают, на каком этапе развития находится этот рынок. Он подчеркнул, что 19 организаций совокупно за 2017 год собрали всего 3,4 млн евро, а контроль за выплатой средств авторам и исполнителям непрозрачный, создать новые ОКУ невозможно. Что касается Закона (документ пока не подписан Президентом Украины), то он предусматривает три вида участия в ОКУ: добровольное, расширенное и обязательное. ОКУ обязаны уведомлять правообладателей об условиях членства и размерах сбора; публиковать типовые договоры, проекты предварительных тарифов, принципы и порядок распределения доходов, перечень иностранных организаций, с которыми заключены договоры; предоставлять подробный отчет о своей деятельности; указывать перечень изъятых из управления объектов интеллектуальной собственности. Владислав Белоцкий подчеркнул, что существенно изменится порядок компенсации за нарушение авторских и смежных прав, и поначалу, прогнозирует спикер, с применением соответствующей статьи возникнут проблемы.

Руководитель практики ТМТ АО Juscutum Валерия Дяченко рассказала о том, что влияет на размер компенсации за нарушение авторского права. Проанализировав украинскую судебную практику, она выделила следующие обстоятельства: продолжительность нарушения и его объем (одно- или многократное использование объекта авторского права); предполагаемый размер убытков потерпевшего; размер дохода, полученного в результате правонарушения; количество пострадавших лиц; намерения ответчика; наличие ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права истца; возможность восстановления предыдущего состояния и необходимые для этого усилия.

Практическими советами сотрудничества с ОКУ на примере запуска мобильного предложения Fizy поделился начальник юридического департамента lifecell Андрей Осипов. Пользователи Fizy могут слушать музыку и смотреть видеоклипы. Основные проблемы для пользователя объектов авторского и (или) смежных прав: устаревшие нормы относительно размера роялти; реальный объем переданных и управление прав (по мнению Андрея Осипова, чем больше договоров заключила ОКУ, тем большая в ней ценность, а проверить реальный объем прав очень сложно); незащищенность пользователя от претензий других ОКУ. А теперь, собственно, о практических советах сотрудничества: следует проверить наличие статуса ОКУ, предоставленных в управление прав, деловую репутацию ОКУ (в том числе в глазах международной общественности). «Подписание договора с ОКУ не защищает вас от претензий других ОКУ или правообладателей», — подчеркнул г-н Осипов.

В завершение работы секции начальник юридического департамента Организации коллективного управления авторскими и смежными правами Сергей Хлебников поделился практическими аспектами судебного преследования лиц, использующих музыку в коммерческой деятельности без надлежащего разрешения. Активные судебные процессы по поводу кафе, баров, ресторанов проходят уже лет шесть. Согласно общему подходу, при коммерческом использовании музыки отсутствие договора с ОКУ свидетельствует о нарушении. Сергей Хлебников остановился на трех основных «судебных факторах»: подтверждение права истца или представителя истца на обращение в суд (нужно предоставлять всю цепочку договоров, которые ведут к автору); факт использования ответчиком произведения; подтверждение нанесения вреда истцу. По оценкам спикера, судебная экспертиза используется примерно в 1% данной категории дел, зачастую этот инструмент применяется для затягивания срока рассмотрения дела.