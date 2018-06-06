Сегодня 06 июня 2018 года, 17:01

LHS: о применении обеспечительных мер в административном судопроизводстве рассказал Игорь Кравцов

Игорь Кравцов, руководитель практики разрешения споров ЮФ Evris, ознакомил слушателей Школы судебной практики Legal High School с особенностями обеспечительных мер в КАС Украины.

Обеспечение иска является классическим институтом судебного процесса, который применялся еще в римском праве. Цель этого института — охрана материально-правовых интересов истца от возможных недобросовестных действий со стороны ответчика. Суть обеспечения исковых требований сводится к ограничению субъективных прав, свобод и интересов ответчика или связанных с ним других лиц. Игорь Кравцов подчеркнул: по правовой природе обеспечение иска — это дискреционные полномочия суда, которые дают ему возможность выбирать между определенными альтернативами.

К компетенции административных судов относится разрешение споров в сфере публично-правовых отношений. По словам лектора, спор считается публично-правовым, если хотя бы одна сторона осуществляет публично-властные управленческие функции (и спор возник в связи с выполнением или невыполнением указанных функций), предоставляет административные услуги на основании законодательства (и спор возник в связи с предоставлением или непредоставлением указанных услуг) или является субъектом избирательного процесса или референдума (и спор возник в связи с нарушением прав в таком процессе). Игорь Кравцов подтвердил свои слова практическими нормами, процитировав постановление пленума ВАСУ №8 от 20 мая 2013 года: «Спор приобретает признаки публично-правового в условиях не только наличия среди субъектов спора публичного органа или должностного лица, но и осуществления им в этих отношениях властных управленческих функций»

Среди принципов административного судопроизводства лектор выделил принцип официальности (официального выяснения обстоятельств дела), что говорит об активной позиции суда в вопросе установления всех обстоятельств по делу, и отметил, что в административном судопроизводстве действует презумпция виновности субъекта властных полномочий — обязанность по доказыванию правомерности своего решения, действия или бездействия возлагается именно на него.

По мнению Игоря Кравцова, вопросу обеспечения иска в КАС Украины уделяется достаточно много внимания. Основанием применения этого института может быть заявление об обеспечении иска, поданное участником дела, или инициатива суда, что не разрешено ГПК и ХПК Украины.

Лектор отметил, что между частями статьи 150 КАС Украины существует определенная коллизия, поскольку часть 2 указанной статьи позволяет принять меры обеспечения иска на всех стадиях судебного процесса, а часть 3 — только в суде первой или апелляционной инстанции. 16 апреля этого года в своем постановлении по делу №817/3067/15 Верховный Суд решил этот вопрос в пользу части 3 статьи 150 КАС Украины.

Игорь Кравцов проанализировал порядок написания, подачи и рассмотрения заявления об обеспечении иска, подчеркнув, что перечень указанных в КАС Украины видов мер обеспечения иска является исчерпывающим и не может быть дополнен другими видами.

Слушатели имели возможность сравнить виды обеспечения исковых требований в различных процессах и пришли к выводу, что такой вид, как приостановление действия индивидуального акта или нормативно-правового акта, не упоминается ни в одном процессуальном кодексе, кроме КАС Украины.

Так, в постановлениях от 11 апреля 2018 года по делу №766/8195/17 и от 5 апреля 2018 года по делу №826/14428/17 Верховный Суд отметил, что при рассмотрении заявлений об обеспечении иска суд должен убедиться в том, что между сторонами действительно возник спор и существует реальная угроза неисполнения или осложнения исполнения возможного решения суда об удовлетворении иска, выяснить объем исковых требований, данные о личности ответчика, а также установить соответствие вида обеспечения иска, который просит применить лицо, обратившееся с таким заявлением, исковым требованиям.