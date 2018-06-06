Сегодня 06 июня 2018 года, 15:19

Могут ли меры обеспечения иска быть отменены или оспорены, пояснила Елена Перцова, советник ЮФ Aequo

О встречном обеспечении иска, обжаловании и отмене мер обеспечения иска слушателям Школы судебной практики Legal High School рассказала Елена Перцова, советник ЮФ Aequo.

Лектор объяснила: понятие встречного обеспечения вообще не встречается в КАС Украины. А вот в ХПК и ГПК Украины предусмотрено, что суд может потребовать от лица, обратившегося с заявлением об обеспечении иска, обеспечить возмещение возможных убытков ответчика, которые могут быть вызваны обеспечением иска. Гражданским процессуальным кодексом Украины, в отличие от ХПК Украины, прямо предусмотрено, что встречное обеспечение применяется только в случае обеспечения иска.

Теоретически речь идет о праве, а не обязанности суда использовать встречное обеспечение, однако ГПК Украины содержит несколько исключений. Например, суд обязан применить встречное обеспечение иска, если суду предоставлены доказательства, что имущественное положение истца, его действия по отчуждению имущества или другие действия могут осложнить или сделать невозможным исполнение решения суда о возмещении убытков ответчика.

Лектор процитировала решение Хозяйственного суда г.Киева по делу №910/4306/18 от 17 апреля 2018 года: «По поводу отсутствия в рассматриваемом заявлении предложений о встречном обеспечении суд отмечает, что применение указанных мер в соответствии с частью 1 статьи 141 ХПК является правом, а не обязанностью суда, для реализации которого в данном случае у хозяйственного суда достаточные основания отсутствуют».

Законодательство предоставляет ответчику право обратиться самостоятельно с вопросом о встречном обеспечении иска, но предусматривает, что и истец может сам указать варианты применения встречного обеспечения еще при подаче иска.

Елена Перцова представила примеры применения судами положений законодательства о встречном обеспечении, подчеркнув, что ответчик или другое лицо, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате принятия мер обеспечения иска, имеет право на возмещение убытков, причиненных обеспечением иска, за счет лица, по заявлению которого такие меры обеспечения иска принимались. Но, например, для применения такой меры ответственности, как взыскание убытков, необходимо наличие всех элементов состава гражданского правонарушения: противоправного поведения, убытков, причинной связи между противоправным поведением должника и убытками и вины. При отсутствии хотя бы одного из этих элементов гражданская ответственность не наступает.

По словам лектора, суд вправе отменить меры обеспечения иска по собственной инициативе или по мотивированному ходатайству участника дела, но решение об отмене мер обеспечения иска может быть обжаловано. Однако это положение имеет несколько неточностей, что усложняет его применение.

В ходе лекции были также проанализированы основания и условия отмены встречного обеспечения. Так, если лицо, по заявлению которого применены меры обеспечения иска, не выполняет требования суда по встречному обеспечению в определенный судом срок, суд отменяет решение об обеспечении иска и о встречном обеспечении.

Говоря об обжаловании постановлений об обеспечении и встречном обеспечении исковых требований, лектор отметила, что обжалование постановления об обеспечении иска не приостанавливает его исполнения, а также не препятствует дальнейшему рассмотрению дела, а вот обжалование постановления об отмене обеспечения иска или о замене одного вида обеспечения другим приостанавливает исполнение этого постановления. Более того, определения об обеспечении и о встречном обеспечении исковых требований могут быть обжалованы не только отдельно, но и вместе. Однако дискуссионным становится вопрос, вступает ли постановление о встречном обеспечении в силу сразу после его принятия.