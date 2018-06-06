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Без специальной прокуратуры и IP-суда сложно бороться с правонарушениями в сфере ИС

06 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

В рамках второй панельной дискуссии во время IPF-2018 Заур Урусов, заместитель начальника управления противодействия преступлениям в сфере оборота противоправного контента и телекоммуникаций Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, рассказал о документировании преступлений в сфере ИС. Одной из главных проблем он считает непонимание органов прокуратуры сути уголовного производства, что в свою очередь приводит к тому, что многие дела не доходят до суда.

Приведя статистические данные за 2017 год, спикер сообщил, что было открыто 141 уголовное производство, 109 — по материалам департамента киберполиции. В 2018 году уже открыто 92 дела, по 42 из них объявлено о подозрении.

«Пока не будет спецпрокуратуры и специализированных судов, будет очень сложно бороться в правонарушениями в этой сфере», — уверен докладчик.

Евгений Компанец, заместитель начальника юридического отдела ППФ «Пахаренко и Партнеры», продолжая тему уголовных правонарушений в сфере контрафактной продукции, отметил, что за последние годы уменьшается количество приговоров, а количество правонарушений, совершаемых организованными группами, увеличивается.

По мнению спикера, наблюдается диссонанс, поскольку граница наступления ответственности является значительно большей, чем граница минимального штрафа за правонарушение.

Аспекты ответственности посредников за нарушение прав ИС в интернете проанализировал Алексей Столяренко, руководитель практики информационных технологий, телекоммуникаций и медиа киевского офиса МЮФ Baker McKenzie .

В частности, г-н Столяренко напомнил, что первый в Украине режим субсидиарной ответственности за нарушения прав ИС введен с 20 апреля 2017 года Законом Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине». Тем не менее, по словам докладчика, несмотря на инновационные положения, привлечь правообладателей к ответственности в случае невыполнения ими требований правообладателя по-прежнему практические невозможно.

«Интернет-посредник не обязан осуществлять мониторинг контента, который размещен на торговой площадке», — уверен Андрей Бичук, юрист OLX Украина и Центральная Азия. Как показывает мировая практика, многие интернет-площадки прибегают к услугам мониторинговых агентств, которые и отслеживают контрафакты и объявления об их распространении.

Кроме того, г-н Бичук привел статистику реагирования на заявления правообладателей. В частности, за май 2018 года было подано порядка 200 обращений, по результатам рассмотрения которых с ресурса удалены свыше 6 тысяч объявлений.

Завершил панель доклад Марианны Толкачевой, старшего юрисконсульта FOZZY RETAIL, об успешных проектах коммерциализации объектов интеллектуальной собственности на примерах конкретных кейсов.

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