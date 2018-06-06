Сегодня 06 июня 2018 года, 15:19

IPF-2018: Украинские тенденции реформирования сферы ИС обсудили в аспекте глобальных трендов

В столице продолжает работу IPF-2018.

«Без должной защиты прав интеллектуальной собственности страна не может существовать. Без должной защиты не будет заинтересованности заходить в страну инвесторам», — открыла вторую панельную дискуссию, посвященную защите интеллектуальной собственности в аспекте глобальных трендов и украинских реалий, Антонина Пахаренко-Андерсон, управляющий партнер ППФ «Пахаренко и Партнеры», патентный поверенный Украины.

Она отметила, что в соответствии с мировой статистикой защита инновационной деятельности и прав интеллектуальной собственности составляет 42% валового дохода.

С украинскими тенденциями реформирования сферы ИС ознакомила участников Елена Орлюк, директор Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины. «Сегодня мы имеем абсолютно все необходимые законопроекты в этой сфере, поданные на рассмотрение парламентом» — сообщила она. В частности, г-жа Орлюк напомнила, что законопроект о географических обозначениях принят в первом чтении, принят и закон о деятельности организаций коллективного управления, а законодательство об авторских правах находится в процессе доработки в профильном комитете. Что касается работы над законопроектом об охране прав на знаки для товаров и услуг, то ее возобновление планируется к осени текущего года.

Елена Орлюк в своем докладе проанализировала и аспекты институционной реформы, обратив внимание слушателей, что 14 июня состоится заседание Совета по реформе ИС на базе Кабинета Министров Украины, в рамках которого будут подняты вопросы в части структуры, прав регулятора и статуса государственных инспекторов по ИС.

Андрей Лесенко, главный эксперт отдела расследований недобросовестной конкуренции управления расследований недобросовестной конкуренции Антимонопольного комитета Украины, ознакомил с практикой рассмотрения органами АМКУ дел о нарушениях, предусмотренных статьей 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», в виде неправомерного использования обозначений.

Докладчик обратил внимание, что статья 4 содержит неисчерпывающий перечень норм, поскольку невозможно предусмотреть все виды обозначений (словесных, буквенных, цифровых и пр.), используемых в коммерческой деятельности субъектов хозяйствования.

Рассказал спикер также об обстоятельствах, которые могут учитываться во время определения размера штрафа.