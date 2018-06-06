Сегодня 06 июня 2018 года, 15:19

«Качество правосудия нельзя отождествлять с продуктивностью» — судья Хозяйственного суда г. Киева Юлия Смирнова

О новой практике оформления судебных решений после изменения процессуального законодательства слушателям Legal High School рассказала судья Хозяйственного суда г. Киева Юлия Смирнова.

По словам лектора, с принятием Хозяйственного процессуального кодекса (ХПК) Украины в новой редакции появились ряд новел относительно процессуальных документов и формы их изложения. В частности, речь идет о судебных приказах и так называемых протокольных определениях.

Что касается последних, то при их составлении судья не удаляется в совещательную комнату, а сам проект протокольного определения вносится в протокол судебного заседания. «Содержание, результаты и собственно основания разрешения процедурного вопроса оглашаются судом. То есть достаточно огласить мотивы, почему принято определение, и внести его в протокол судебного заседания», — обратила внимание г-жа Смирнова.

Еще одно новшество процессуального законодательства касается определений, полный текст которых не оглашается в судебном заседании, но обязательно оглашается их вступительная и резолютивная части, приобщаемые к материалам дела.

По словам судьи, сегодня наблюдается новый подход и к качеству судебных решений.

«Судьи, применяя положения новых процессуальных кодексов, пытаются приобщиться к новым тенденциям — учитывать как пожелания сторон, так и требования законодательства», — отметила Юлия Смирнова.

Также лектор обратила внимание на вывод Консультативного совета европейских судей №11 (2008), в котором изложены критерии к решению суда: правосудность, мотивированность, своевременность, четкий и ясный язык и доступность стиля изложения судебного решения.

Правосудность — это основной критерий качества судебного решения, и нарушение данного принципа служит основанием для отмены или изменения судебного решения судом высшей инстанции. Правосудность объединяет в себе два требования: обоснованность (с точки зрения вопросов факта, насколько полно и всесторонне установлены юридические факты, имеющие значения для решения дела) и законность (синергия процесса и материального права).

По словам лектора, хотя оценка доказательств осуществляется на основании внутреннего убеждения суда, это не означает, что суд оценивает доказательства, как ему захочется. Такое убеждение должно основываться на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Юлия Смирнова призвала юристов заранее думать об объемах доказательств, предоставляемых суду: «Имеют место неединичные случаи, когда на стадии судебного рассмотрения оказывается, что основное, ключевое доказательство, имеющееся у стороны в подтверждение своих требований или возражений, не подано в суд. Для того чтобы суд мог оценить это доказательство, необходимо сообщать о его существовании».

Лектор также обратила внимание слушателей на решение Европейского суда по правам человека по делу «Пронина против Украины», в пункте 23 которого говорится о следующем: пункт 1 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод обязывает суды указывать обоснование своих решений, но это не может восприниматься как требование предоставлять детальный ответ на каждый аргумент. Пределы этой обязанности могут быть разными, в зависимости от характера решения необходимо принимать во внимание разнообразие аргументов, которые стороны могут предоставить суду.

«Стороны в исковых заявлениях излагают множество аргументов, и, конечно, в определенной части эти аргументы касаются обстоятельств дела, но способны ли они повлиять на ход разрешения спора? Аргументы должны быть уместными», — подчеркнула лектор.

Текст решения должен быть понятен, изложен четким, простым языком. Сейчас на это обращают особое внимание, что, по мнению спикера, связано с тем, что в данном вопросе определенные тенденции задает Европейский суд. Судьи излагают свои мысли доступным, простым и лаконичным языком, не перегружая огромным количеством юридических терминов.

Говоря о новых подходах к изложению судебных решений, Юлия Смирнова флагманом в этом процессе назвала Верховный Суд, который активно применяет новый стиль оформления судебного решения. «Обращает на себя внимание нумерация каждого абзаца, как это делает Европейский суд. Текст постановления четко структурирован и состоит из разных блоков с выделением заголовков и подзаголовков. Таким образом, можно говорить о тенденции приближения структуры судебных решений украинских судов к решениям Европейского суда по правам человека», — отметила г-жа Смирнова.