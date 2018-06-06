Сегодня 06 июня 2018 года, 18:44

Киевсовет призывает «Нефтегаз» возобновить горячее водоснабжение и не исключает судебного процесса

Киевский городской совет готов к радикальным действиям, если до следующей недели НАК «Нефтегаз Украины» не возобновит горячее водоснабжение киевлянам. Об этом во время брифинга рассказал заместитель Киевского городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, сообщает сайт Киевсовета.

«Сейчас мы ищем пути урегулирования ситуации с НАК «Нефтегаз Украины», которая отказывается заключать договор на поставку энергоносителей столицы. Вчера мы официально пригласили руководителя НАК на пленарное заседание. Мы хотим услышать, почему киевляне сегодня без горячей воды и как видят решение этой патовой ситуации в «Нефтегазе». Если руководство компании откажется прийти, мы будем действовать радикально», — отметил Владимир Прокопив.

Если до 1 августа соглашение на поставку газа между НАК «Нефтегаз Украины» и коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго», которое теперь должно обеспечивать горожан теплом и горячей водой, не будет заключено, часть домов столицы может остаться без света. Кроме того, под угрозой срыва отопительный сезон в Киеве. Пока без теплой воды остались больницы, детские сады, пансионаты для пожилых людей, интернаты.

«Сегодня киевлян заставляют заплатить более миллиарда гривен чужих долгов. Для города это 15 новых детских садов, которые можно построить «с нуля». Мы можем за эти средства обеспечить местами в дошкольных учебных заведениях в среднем 4000 маленьких киевлян и тем самым полностью нивелировать очередь в детсады, которая существует сегодня. По сути, «Нефтегаз» взял в заложники киевлян, шантажируя несуществующими финансовыми обязательствами», — заявил председатель фракции «Солидарность» в Киевсовете Андрей Странников.

Он также отметил, что киевлян заставляют уплатить сумму пени и штрафов, которая числится исключительно за компанией, предоставлявшей услуги по обеспечению тепла — «Киевэнерго».

«Столица предложила решить этот вопрос в суде, который должен поставить точку и дать четкую трактовку закона. Но до этого «Киевтеплоэнерго» должно получать газ, а киевляне должны быть обеспечены всеми необходимыми услугами. Также сегодня мы получили выводы международных консалтинговых структур, подтверждающие нашу позицию», — отметил народный депутат Украины, советник Киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец.

Вопрос будет решаться также и на государственном уровне. Депутаты Верховной Рады Украины уже обратились в АМКУ, к премьер-министру и спикеру парламента.