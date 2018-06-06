Из-за пожара в зоне ЧАЭС открыто уголовное производство

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошло возгорание сухой травы и леса. Сейчас там работают подразделения ДСНС. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и пропускной режим.
По факту пожара открыто уголовное производство по части 1 статьи 245 (уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители проводят все необходимые мероприятия по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания, сообщается на сайте МВД Украины.
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