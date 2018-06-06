Сегодня 06 июня 2018 года, 17:01

Разрабатывается новая символика Киева, так как старая не соответствует нормам геральдики

В Киевском городском совете создана рабочая группа, которая должна подготовить проект изображения герба города Киева. В ее состав входят представители всех фракций Киевсовета, а также члены Украинского геральдического общества и Комиссии государственных наград при Президенте Украины. Об этом сообщил председатель соответствующей рабочей группы, заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив. По его словам, сейчас Киев использует различные интерпретации официальной символики города, ни одна из которых, к сожалению, не соответствует в полной мере принципам и правилам современной геральдики.

«Так, например изображение герба авторства Юрия Соломинского, которым активно пользуются в столице, согласно экспертному заключению Украинского геральдического общества, не отражает в полном объеме традиции киевского самоуправления, имеет нарушение норм геральдической колористики и характеризуется плохим художественным оформлением. Символ Киева должен соответствовать законам исторической геральдики и требованиям современности. Именно поэтому мы создали рабочую группу с привлечением экспертов. Совместно мы подготовим техническое задание, содержащее все ключевые элементы и параметры будущего герба», — отметил Владимир Прокопов, передает сайт Киевсовета.

После того как рабочая группа разработает техническое задание, будет объявлен конкурс на создание официальной символики города. Из всех представленных вариантов члены рабочей группы выберут финалистов. А потом уже сами киевляне во время общественных слушаний смогут определить лучший символ.

В планах городских властей — утверждение порядка использования официальной символики города Киева, в том числе в рекламных и коммерческих целях.

«Мы планируем, что депутатский корпус одновременно утвердит новый герб столицы и правила использования официальной символики Киева», — отметил начальник профильного управления Юрий Павлов.