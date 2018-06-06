Сегодня 06 июня 2018 года, 17:01

Предлагается ввести санкции за нарушение норм доступности для людей с инвалидностью при строительстве

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает разработать механизм лишения сертификации проектных, экспертных организаций и сертифицированных специалистов за нарушение норм доступности для людей с инвалидностью при проектировании и строительстве зданий и сооружений.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе во время заседания Комитета обеспечения доступности лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства.

«Нужно ввести статистику нарушений норм доступности в Украине. Но когда есть многочисленные нарушения, а наказания за это нет, то они будут продолжаться и в дальнейшем. Это факт. Поэтому надо усиливать контроль и, возможно, даже отменять сертификацию специалистов, которые такие нарушения допускают. Речь идет и о экспертных организациях, проводящих экспертизу проектной документации на строительство, и о проектировщиках, которые ее разрабатывают», — сказал он.

Кроме того, с 1 июля 2018 года Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины будет проводиться аудит доступности для маломобильных групп населения объектов жилищного, общественного назначения и транспортной инфраструктуры в регионах и ежеквартальный сбор данных о выявленных нарушениях требований доступности при разработке проектной документации и выполнении строительных работ.

Сейчас Минрегион работает над разработкой новых государственных строительных норм относительно доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения, новые нормы будут адаптированы к европейским стандартам и основаны на европейских требованиях о создании безбарьерного пространства.