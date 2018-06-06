Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 июня 2018 года, 17:01

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Предлагается ввести санкции за нарушение норм доступности для людей с инвалидностью при строительстве

06 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает разработать механизм лишения сертификации проектных, экспертных организаций и сертифицированных специалистов за нарушение норм доступности для людей с инвалидностью при проектировании и строительстве зданий и сооружений.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе во время заседания Комитета обеспечения доступности лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства.

«Нужно ввести статистику нарушений норм доступности в Украине. Но когда есть многочисленные нарушения, а наказания за это нет, то они будут продолжаться и в дальнейшем. Это факт. Поэтому надо усиливать контроль и, возможно, даже отменять сертификацию специалистов, которые такие нарушения допускают. Речь идет и о экспертных организациях, проводящих экспертизу проектной документации на строительство, и о проектировщиках, которые ее разрабатывают», — сказал он.

Кроме того, с 1 июля 2018 года Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины будет проводиться аудит доступности для маломобильных групп населения объектов жилищного, общественного назначения и транспортной инфраструктуры в регионах и ежеквартальный сбор данных о выявленных нарушениях требований доступности при разработке проектной документации и выполнении строительных работ.

Сейчас Минрегион работает над разработкой новых государственных строительных норм относительно доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения, новые нормы будут адаптированы к европейским стандартам и основаны на европейских требованиях о создании безбарьерного пространства.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 23 (1067) от 05/06/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 23 (1067)
Акцент

Цель событий

Отрасли практики

Медленная редакция

Отрасли практики

Ярко светит, но нагреет

Судебная практика

Предметный подход

Архив голосованийVox Populi

Какую роль в процессе квалификационного оценивания судей должна играть общественность?

Ключевую

Совещательную

Косвенную

Никакую

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»

Всеукраїнськийнезалежнийпублічний конкурс “Адвокат року – 2018”

VII Всеукраїнський форум ААУ з публічного права та фінансово-банківських питань!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом