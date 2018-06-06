Сегодня 06 июня 2018 года, 13:36

Как применяются обеспечительные меры в хозяйственном процессе, рассказал спикер LHS Александр Петриченко

Нюансы применения обеспечительных мер в хозяйственном процессе слушателям Школы судебной практики Legal High School объяснил Александр Петриченко, директор юридического департамента ГК «Новые Продукты».

По мнению лектора, обновление процессуального законодательства положительно повлияло на регламентацию института обеспечения исковых требований. В предыдущей редакции не было детально прописано, на каких основаниях и на какие сроки применяются меры обеспечения иска, то есть можно говорить о размытости и нечеткости условий их применения, что влекло за собой злоупотребления со стороны судейского корпуса своим субъективизмом и правом давать оценку возможности применения таких мер. Также довольно сложно было объяснить суду необходимость применения соответствующих мер, предусмотренных статьей 67 предыдущей редакции ХПК Украины.

Новая редакция Хозяйственного процессуального кодекса Украины значительно расширила возможности применения обеспечительных мер. Если раньше был установлен исчерпывающий перечень таких мер, то сегодня в пункте 4 уже новой статьи 138 ХПК Украины указано, что суд может использовать и другие меры, необходимые для обеспечения эффективной защиты или восстановления нарушенных или оспариваемых прав и интересов, если такая защита или восстановление не обеспечиваются мерами, предусмотренными законодательством.

Александр Петриченко заверил: теперь обеспечение может быть применено только по инициативе стороны. Лектор считает положительным исключение инициативы суда относительно принятия обеспечительных мер, ведь сторона, предъявляющая такое требование, должна быть заинтересована в правильном разрешении дела. Сегодня на стороне процесса лежит полная ответственность, и именно стороне предоставлена возможность доказать необходимость принятия обеспечительных мер.

Сделав сравнительный анализ статьи 67 предыдущей редакции ХПК Украины и статьи 138 новой редакции Кодекса, Александр Петриченко пришел к выводу, что в последней версии регламентация института обеспечения иска значительно расширена и детализирована. К примеру, кроме запрета ответчику совершать определенные действия появилась норма об обязанности совершения определенных действий со стороны ответчика. Также предусмотрена возможность применения судом нескольких мер обеспечения иска.

Весьма существенным моментом, направленным на прекращение злоупотреблений со стороны сторон, по мнению лектора, является запрет принятия обеспечительных мер, тождественных исковым требованиям. Новой для хозяйственного процесса стала уже давно существующая в гражданском процессуальном праве обязанность истца при подаче заявления об обеспечении своих требований излагать свою позицию относительно возможности встречного обеспечения со стороны ответчика.

Лектор отметил: сегодня каждый, кто будет предлагать такие меры по обеспечению исковых требований, как, например, арест имущества, арест корпоративных прав, арест денежных средств на счетах, должен понимать, что суд сможет требовать применения встречного обеспечения исковых требований различными способами.

Александр Петриченко ознакомил с судебной практикой, касающейся требований по обеспечению иска. Это постановление ВХСУ «О некоторых вопросах практики применения мер по обеспечению иска» от 26 декабря 2011 года №16, информационное письмо «О некоторых вопросах практики обеспечения иска» от 12 декабря 2006 года №01-8/2776. К слову, Европейский суд по правам человека признает предварительные обеспечительные меры как элемент реализации права на суд (решение по делу «Lock plc v.Beswick» (1989 год).