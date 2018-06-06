Сегодня 06 июня 2018 года, 13:36

IPF-2018: Михаил Дубинский рассказал о состоянии IP-рынка в Украине

«IP-рынок в Украине: Quo Vadis?» — с такой темой спецдоклада в ходе V Международного форума по интеллектуальной собственности (IPF-2018) выступил управляющий партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова» Михаил Дубинский.

Под термином IP-рынок понимается совокупность отношений по предоставлению услуг в IP-сфере. Г-н Дубинский озвучил статистику, основываясь на данных «Юридической практики». Так, объем IP-рынка Украины в 2017 году составил 324 млн грн. Для сравнения: объем IP-рынка Италии составляет 350 млн евро в год, и эта цифра не включает в себя «цену вопроса» юридического сопровождения в судах.

Г-н Дубинский подчеркнул, что по своим объемам IP-рынок является достаточно небольшим по сравнению с потенциалом и объективными показателями, которыми располагает Украина. Докладчик назвал субъектов, влияющих на этот рынок.

Первый субъект — это творцы, создатели объектов интеллектуальной собственности. По мнению г-на Дубинского, такие создатели существуют не «благодаря», а «несмотря на». В Украине отсутствует государственная политика поддержки творчества. На IP-рынке превалируют иностранные субъекты, а в Украине отсутствуют налоговые льготы для создателей объектов интеллектуальной собственности, что сильно тормозит развитие творческого потенциала. «Творцы — движущая сила, способная развить этот рынок», — уверен спикер.

Другой игрок на IP-поле — государство. «Самое лучшее, что может сделать государство, — это не мешать», — считает Михаил Дубинский. Он убежден, что любое административное давление и вмешательство в творческий процесс не влияют благоприятно. Что касается законотворческого процесса в IP-сфере, то современное законодательство отстает от нужд рынка, тормозит его развитие и не позволяет достичь высоких показателей.

А ситуация с административной реформой IP-сферы еще хуже. Рынку хорошо известно о последних изменениях в этом направлении. Г-н Дубинский прокомментировал недавнюю инициативу «Укрпатента» повысить в четыре раза сборы за подачу заявок на получение охранных документов, и проанализировал, будет ли повышение позитивным или негативным шагом. Охранный документ для правообладателей — это только начало дальнейшей коммерциализации. Если Украина заинтересована в продвижении интеллектуальной собственности за рубежом, то едва ли такое повышение будет способствовать развитию международного патентирования. Тем не менее он не исключает повышения размера расценок вместе с повышением уровня сервиса и приведением его в соответствие с европейскими стандартами. Материалы клиентов, к примеру, «Дубинский и Ошарова» получают в электронном виде, потом бумаги завозят в «Укрпатент», и там в первую очередь сканируют документы и работают с ними в электронном виде. «Зачем мы уничтожаем леса?» — задался вопросом спикер.

Прокомментировал он и создание Национального офиса интеллектуальной собственности. «Я пережил много попыток реформирования системы, видел много документов, закладывающих основы такого реформирования, но такого документа я не видел», — отметил спикер, говоря о приказе МЭРТ от 24 мая 2018 года о создании государственной организации «НОИС» и утверждении ее устава. На первый взгляд цель документа достаточно благородная — развитие IP-системы. К этому вопросов нет. Но есть вопросы к таким вещам, как «учет поступлений и направление их исключительно на исполнение задач», «предоставление услуг по переводу» или «изготовление копий документов». «Как налогоплательщик я не в восторге от того, что создается государственный орган, который будет изготовлять копии документов», — отметил спикер, добавив, что он очень скептически относится к этой административной инициативе с точки зрения влияния на рынок.

Состав кандидатов в Высший суд по вопросам дает основание полагать, что в состав этого суда войдут преимущественно профессиональные судьи. Вместе с тем, как прогнозирует докладчик, уровень подготовки судей поначалу будет отставать от требований рынка, но следует набраться терпения: «Рынок ощутит позитивные изменения от деятельности этого суда, но не сразу».

Украина имеет ученых, но не имеет фундаментальных научных исследований: научная доктрина должна базироваться на современном состоянии. «Мы долго спорили, что мы охраняем права интеллектуальной собственности или объекты интеллектуальной собственности. Потом договорились, что будем охранять права на объекты. Где же позиция фундаментальной науки?» — задает вопрос спикер. Аналогичная ситуация и с принципом исчерпания прав.

«Государство должно завершить работу: привести в порядок законодательство, решить вопрос с НОИС и думать о мерах стимулирования творчества», — резюмировал Михаил Дубинский.