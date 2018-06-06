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ЕС не выделит Украине 1 млрд евро, если парламент не проголосует за создание Антикоррупционного суда

06 июня 2018 года Источник:Экономічна правда

Европарламент может отложить новую программу макрофинансовой помощи для Украины объемом 1 млрд евро, если Верховная Рада Украины провалит голосование закона об Антикоррупционном суде.

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире одного из телеканалов, со ссылкой на «Интерфакс-Украина», передает «ЭП».

«Есть четкая позиция Европейской народной партии: если в четверг не проголосуют за Антикоррупционный суд, голосование за макрофинансовую помощь, которое прогнозируется 13 июня в Европарламенте, может быть отложено», – отметил глава Минфина.

Он подчеркнул, что провал голосования за Антикоррупционный суд также приведет к необходимости секвестра государственного бюджета минимум на 4 млрд долларов из-за невозможности возобновить финансирование по программе Международного валютного фонда и выйти на рынки внешних заимствований.

«Если мы срываем программу МВФ, то это автоматически означает секвестр на сумму минимум 4 млрд долларов. Если в гривнах, то умножьте на 26-27 – это огромные суммы», — заявил г-н Данилюк.

Он напомнил, что госбюджет на 2018 год был принят с учетом важного условия — продолжение получения средств от МВФ предусматривает привлечение около 90 млрд грн за счет внешних заимствований и 22 млрд грн от приватизации, которые сейчас выглядят проблематичными.

Украина исполнила из 21 17 политических обязательств, связанных с третьим траншем в размере 600 млн евро, которые могли бы быть предоставлены Украине во время третьей программы MFA. Четыре меры не были введены до момента окончания срока действия помощи в январе 2018 года, и Еврокомиссия не выплатила последний транш.

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