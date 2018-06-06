Сегодня 06 июня 2018 года, 18:44

Полицейский изучал недостатки в охране домовладений и способствовал похищению имущества

4 июня 2018 года Апелляционный суд Николаевской области рассмотрел уголовное производство по апелляционной жалобе прокурора на постановление следственного судьи Центрального районного суда г.Николаева от 18 мая 2018 года относительно инспектора СРПП Николаевского ОП ГУ НП в Николаевской области. Он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Полицейский подозревается в том, что в начале марта 2018 года подыскивал лиц для совершения тайного похищения имущества. Как работник правоохранительных органов он имел доступ к информации о домовладениях, имеющих недостатки в охране, и должен был получать 50% от похищенного.

Суд первой инстанции в применении меры пресечения в виде содержания под стражей отказал и избрал ему домашний арест с возложением перечня обязанностей.

Прокурор просил это постановление отменить и применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, указав, что полицейский долгое время работал участковым в Заводском отделе полиции и находится в дружеских отношениях с работниками, на которых возлагается контроль за исполнением обязанностей домашнего ареста. Апеллянт считал, что эти обстоятельства увеличивают риски, предусмотренные статьей 177 УПК Украины.

Доводы апеллянта о наличии рисков, предусмотренных УПК Украины, в виде возможности совершения других уголовных преступлений, апелляционный суд счел надлежащими.

Постановление следственного судьи Центрального районного суда г.Николаева отменено и принято новое, которым применена мера пресечения — содержание под стражей. Срок действия постановления — до 14 июля 2018 года (до 15.37).

Определен размер залога — 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 140 960 грн.