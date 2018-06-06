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За критику Владимира Путина российский электрик получил условный срок

06 июня 2018 года Источник:Pravo.ru

5 июня с.г. Торопецкий районный суд в Тверской области огласил приговор местному жителю, электрику Владимиру Егорову. Он получил два года условного лишения свободы и три года испытательного срока. Об этом сообщает сайт Pravo.ru.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета). 51-летний электрик получил судимость за опубликованный в группе «ВКонтакте» текст против президента России Владимира Путина.

Обвинение установило, что текст «содержал в своей лингвистической конструкции призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

В.Егорова сначала просто вызвали на допрос, но он не пришел. Тогда его объявили в розыск и задержали спустя четыре дня на границе с Беларусью. Несколько месяцев он провел в СИЗО, затем его отпустили под подписку о невыезде.

Прокурор просил приговорить Егорова к двум годам лишения свободы условно, и суд так и сделал, назначив ему дополнительно три года испытательного срока, рассказала адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Светлана Сидоркина, которая представляла интересы г-на Егорова. Защита просила полностью оправдать Егорова, сам он отказался признавать вину.

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