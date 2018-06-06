Проведение в Киеве финала Лиги чемпионов УЕФА 2017/2018 могло бы иметь юридическую перспективу. Так, травма лидера атаки «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха послужила поводом для инициирования египетским адвокатом иска к игроку «Реала» Серхио Рамосу о возмещении вреда за преднамеренное нанесение травмы.
Впрочем, наши эксперты считают, что это лишь пиар-ход и желание фаната, не имеющее никакого правового основания.
Во-первых, футбольные инциденты рассматриваются арбитром встречи во время матча, и этот эпизод был квалифицирован как спортивная борьба в рамках правил. Во-вторых, спортивный иммунитет защищает спортсменов от гражданской ответственности за причиненный в рамках игры вред (хотя в случае причинения травмы, повлекшей смерть, этот вопрос становится спорным). В-третьих, сам потерпевший и его клуб не инициировали никаких разбирательств, а другие лица не будут считаться надлежащими заявителями с точки зрения спортивного и общего права.
Эти и другие доводы детально раскрыли наши эксперты в материале «Положения вне игры», «Юридическая практика» №23 от 5 июня 2018 года.
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