Сегодня 06 июня 2018 года, 13:36

Спортивный иммунитет защищает игроков от гражданских исков, однако не абсолютен — экспертное мнение

Проведение в Киеве финала Лиги чемпионов УЕФА 2017/2018 могло бы иметь юридическую перспективу. Так, травма лидера атаки «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха послужила поводом для инициирования египетским адвокатом иска к игроку «Реала» Серхио Рамосу о возмещении вреда за преднамеренное нанесение травмы.

Впрочем, наши эксперты считают, что это лишь пиар-ход и желание фаната, не имеющее никакого правового основания.

Во-первых, футбольные инциденты рассматриваются арбитром встречи во время матча, и этот эпизод был квалифицирован как спортивная борьба в рамках правил. Во-вторых, спортивный иммунитет защищает спортсменов от гражданской ответственности за причиненный в рамках игры вред (хотя в случае причинения травмы, повлекшей смерть, этот вопрос становится спорным). В-третьих, сам потерпевший и его клуб не инициировали никаких разбирательств, а другие лица не будут считаться надлежащими заявителями с точки зрения спортивного и общего права.

Эти и другие доводы детально раскрыли наши эксперты в материале «Положения вне игры», «Юридическая практика» №23 от 5 июня 2018 года.