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Сегодня 06 июня 2018 года, 15:19

8 июня в Чернигове состоится конференция «Хозяйственная юрисдикция. Вызовы»

8 июня 2018 года в г.Чернигове состоится Всеукраинская конференция «Хозяйственная юрисдикция. Вызовы» с участием представителей органов государственной власти и судейского самоуправления.

Организаторы мероприятия: Верховный Суд и Хозяйственный суд Черниговской области.

Место проведения: конференц-зал Черниговского областного совета (проспект Мира, 43, г.Чернигов).

Время проведения: 8 июня 2018 года, регистрация участников с 10.30, начало в 11.00.

Среди приглашенных: Валентина Данишевская — Председатель Верховного Суда, Игорь Бенедисюк — председатель Высшего совета правосудия, Сергей Козьяков — председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Богдан Львов — заместитель Прдседателя ВС, председатель Кассационного хозяйственного суда ВС и др.

Аккредитация представителей СМИ и дополнительная информация по телефону: (0462) 77-88-53 или (050) 645-55-80, контактное лицо — пресс-секретарь Хозяйственного суда Черниговской области Юлия Гуринец.