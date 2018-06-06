он же e-mail

Сегодня 06 июня 2018 года, 11:54

СБУ открыла уголовное производство из-за публикации «расстрельного» списка журналистов и блогеров

Служба безопасности Украины фактически подтвердила, что «расстрельный» список журналистов и блогеров, который сегодня опубликовала «Страна», соответствует действительности и проходит по материалам досудебного расследования.

«Правоохранители установили, что на странице одного из интернет-изданий размещены публикации с перечнем лиц, данные о которых есть в материалах ранее открытого уголовного производства», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным СБУ, в публикации «Страны» указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, «которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны».

По факту публикации на нашем сайте, как говорится в сообщении, сотрудниками Главного следственного управления СБУ открыто уголовное производство относительно разглашения данных досудебного расследования (часть 1 статьи 387 УК Украины).

При этом Служба безопасности Украины отрицает передачу списка представителям СМИ.

Ранее «Страна» проанализировала «расстрельный» список СБУ и нашла в нем ряд странных фактов, которые указывают на возможное украинское происхождение этого документа.